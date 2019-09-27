منة فضالي تكشف عن تبنيها طفلة

كشفت الممثلة المصرية ​منة فضالي​ ان تبنت طفلة عبر دفع تكاليف مصروفها الا انها كشفت ايضا انها تفكر في تبني طفل لكي يعيش معه وتختبر به مشاعر الامومة التي لم تستطع ان تعرفها حتى اليوم بسبب عدم زواجها وقالت: "في حال لم أتزوج خلال السنوات المقبلة سأتبنى طفلا ليعيش معي ويكبر وهو في منزلي".