بعد أيام قليلة من تعرضه لخيبة أمل بسبب ملابسات إعلان جائزة أفضل لاعب كرة قدم في العالم، أبدى النجم المصري محمد صلاح استعداده لتجربة "رياضة جديدة"، حيث وافق على التحدي، الذي طرحته لاعبة ناشئة في "تنس الطاولة".

وتحدت هنا جودة، التي تبلغ من العمر 12 عاما، عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك "مو صلاح" لخوض مباراة ضدها في تنس الطاولة.ويأتي تحدي جودة، لاعبة الأهلي، بعد حصولها على بطولة الجمهورية للدرجة الأولى في إنجاز غير مسبوق، حيث حققت فوزا على فرح عبد العزيز، لاعبة الزمالك، المصنفة الثانية أفريقيا، رغم فارق العمر الكبير بينهما، إذ تبلغ فرح 27 عاما.