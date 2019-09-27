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السيسي عن دعوات التظاهرات: "الموضوع لا يستحق"



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الجمعة، أن الدعوة للتظاهرات لا تدعو للقلق.



ووصل السيسي، صباح اليوم، إلى مصر عقب مشاركته في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.


ولدى وصوله، وجد السيسي في استقباله عددا من المواطنين والإعلاميين، حيث تحدث إليهم مؤكدا أن الدعوات إلى التظاهر لا تدعو إلى القلق.




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