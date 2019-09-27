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في تجربة أولية تستجيب، بشكل أو آخر، لمطالب مجموعات مكافحة البلطجة على منصة...
قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الخميس، إنه في حال أقدمت إسرائيل على ضم غور...
تعرضت مدينة إسطنبول التركية لهزة أرضية قوية، اليوم الخميس، بعد أن كانت المدينة...
أعلنت عائلة الرئيس الفرنسي الأسبق، جاك شيراك، عن وفاة الأخير عن عمر يناهز 86 سنة،...
قامت محكمة العدل الأوروبية بإصدار قرار يعتبر الوقت الذي يقضيه الفرد في بداية...
قطعت محطة “ام اس إن بي سي” بثاً حياً للمؤتمر الصحافي الذي عقده الرئيس الأمريكي...
قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن خرق الإدارة الأميركية الاتفاق النووي اعتداءٌ...
نقلت الوكالة العراقية الرسمية للأنباء عن رئيس خلية الصقور الاستخبارية ومدير عام...
أعلن رئيس لجنة في مجلس النواب الأمريكي أن المجلس قرر المضي قدما بإطلاق الإجراءات...
هاجم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، من منبر الجمعية العامة الأممية، خطة السلام...