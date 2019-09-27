تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-09-27 13:52:34 السيسي عن دعوات التظاهرات: "الموضوع لا يستحق" |  2019-09-27 13:41:23 ام الفحم تخرج عن بكرة ابيها رفضا للعنف والجريمة واغلاق شارع 65 |  2019-09-27 12:13:52 غزة تستعد لجمعة "انتفاضة الأقصى والأسرى" |  2019-09-27 08:30:18 اليوم.. فيسبوك تبدأ إخفاء أعداد الإعجاب والتعليقات |  2019-09-27 07:27:31 عباس : سأدعو لانتخابات عامة في الضفة وغزة والقدس |  2019-09-27 07:24:05 اطلاق سراح المعتقلين على خلفية قتل سليمان وعزيزة الربيدي |  2019-09-27 07:20:01 فرض طوق أمني شامل على المناطق الفلسطينية من الليلة |  2019-09-27 07:11:56 شاب مصري يضحي بحياته لإنقاذ طفلين من موت محقق |  2019-09-27 07:10:35 قطر تعلن خطة توفير الكحوليات لمشجعي المونديال |  2019-09-27 06:19:52 رد طلب نتنياهو "نقل جلسة المساءلة ببث مباشر" |  2019-09-27 06:15:15 أجواء حارة وارتفاع طفيف على درجات الحرارة |  2019-09-26 20:33:22 كابول - مصرع الشاب عدنان ايمن عكري (20 عاما) بحادث دراجة نارية قرب شعب |  2019-09-26 19:43:45 مظاهرة في ام الفحم رفضا للعنف بعد جريمة قتل الشاب ابراهيم محمد محاميد اليوم رميا بالرصاص |  2019-09-26 19:50:48 المحامي زكي كمال ل"الصنارة":حكومة الوحدة الوطنية المقترحة مصيرها التفكك والانشقاق وعدم الاستقرار السياسي |  2019-09-26 19:44:17 مجتمع يمزّقه العنف |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

ام الفحم تخرج عن بكرة ابيها رفضا للعنف والجريمة واغلاق شارع 65



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



أغلق العشرات من المتظاهرين من ام الفحم اليوم الجمعة الشارع الرئيسي (شارع 65 وادي عارة) احتجاجا على استمرار جرائم القتل في الميدنة والعنف وانتشار السلاح .


وخلال المظاهرة رفعت الشعارات المنددة بانتشار السلاح والرافضة لانتشار الجريمة والعنف المستفحل في ام الفحم والمجتمع العربي عامة.




كلمات متعلقة

ام, الفحم, تخرج, عن, بكرة, ابيها, رفضا, للعنف, والجريمة, واغلاق, شارع, 65,

تابعونــا

اعتقال مشتبهين بعد ضبط مسدس مخبأ تحت وسادة وآخر بحوزة طالب بالناصرة والعثور على قنبلتين بالزرازير اعتقال مشتبهين بعد ضبط مسدس مخبأ تحت وسادة وآخر بحوزة طالب بالناصرة والعثور على قنبلتين بالزرازير 2019-09-27 | 12:20:53

عمم الناطق بلسان الشرطة، بيانا على وسائل الإعلام، اليوم الجمعة، جاء فيه: "خلال...

غزة تستعد لجمعة "انتفاضة الأقصى والأسرى" غزة تستعد لجمعة "انتفاضة الأقصى والأسرى" 2019-09-27 | 12:13:52

يستعد الفلسطينيون في قطاع غزة للمشاركة اليوم في جمعة جديدة من مسيرات العودة وكسر...

مقتل الشاب مصطفى الشلودي طعناً خلال شجار وقع بين عائلتين بالخليل مقتل الشاب مصطفى الشلودي طعناً خلال شجار وقع بين عائلتين بالخليل 2019-09-27 | 09:09:57

أكد الناطق باسم الشرطة الفلسطينية، العقيد لؤي ارزيقات، مقتل الشاب مصطفى نادر...

اطلاق سراح المعتقلين على خلفية قتل سليمان وعزيزة الربيدي اطلاق سراح المعتقلين على خلفية قتل سليمان وعزيزة الربيدي 2019-09-27 | 07:24:05

اطلقت الشرطة أمس سراح من اعتقلتهما بشبهة الضلوع في جريمة قتل الزوج سليمان وعزيزة...

فرض طوق أمني شامل على المناطق الفلسطينية من الليلة فرض طوق أمني شامل على المناطق الفلسطينية من الليلة 2019-09-27 | 07:20:01

يُفرض طوق امني شامل على المناطق الفلسطينية عند منتصف ليلة السبت وحتى منتصف ليلة...

رد طلب نتنياهو "نقل جلسة المساءلة ببث مباشر" رد طلب نتنياهو "نقل جلسة المساءلة ببث مباشر" 2019-09-27 | 06:19:52

رد المستشار القانوني للحكومة أفيحاي ميندلبليت طلب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو...

أجواء حارة وارتفاع طفيف على درجات الحرارة أجواء حارة وارتفاع طفيف على درجات الحرارة 2019-09-27 | 06:15:15

يكون الجو اليوم حاراً نسبياً الى حار، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح...

كابول - مصرع الشاب عدنان ايمن عكري (20 عاما) بحادث دراجة نارية قرب شعب كابول - مصرع الشاب عدنان ايمن عكري (20 عاما) بحادث دراجة نارية قرب شعب 2019-09-26 | 20:33:22

فجعت قرية كابول مساء اليوم الخميس بمصرع الشاب عدنان ايمن عكري (20 عاما) بحادث دراجة...

مظاهرة في ام الفحم رفضا للعنف بعد جريمة قتل الشاب ابراهيم محمد محاميد اليوم رميا بالرصاص مظاهرة في ام الفحم رفضا للعنف بعد جريمة قتل الشاب ابراهيم محمد محاميد اليوم رميا بالرصاص 2019-09-26 | 19:43:45

تظاهر العشرات من المواطنين، مساء اليوم الخميس، عند مدخل مدينة أم الفحم على الدوار...

مقتل الشاب ابراهيم محاميد 23 عاما باطلاق نار في ام الفحم مقتل الشاب ابراهيم محاميد 23 عاما باطلاق نار في ام الفحم 2019-09-26 | 13:44:29

لقي الشاب ابراهيم محمد محاميد 23 عاما من ام الفحم مصرعه ظهر اليوم الخميس جراء...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids تمديد اعتقل أب القدس مشتبه بمحاولة قتل ابنته طعن طعنا مقص المدرسة الثانوية التكنولوجية المسهد قرية تحتفل تخريج الفوج ال 15 من طلابها محمد يوسف قدح مرشح رئاسة في كفر مندا احداث مخجلة مؤسفة ضبط سلاح بندقية كارل جوستاف بيت قرية اكسال توقيف شاب للتحقيق ضابط جيش اسرائيلي من الزرازير قرية مشتبه سرقة اسلحة معسكر جيش الجنوب طمرة سائق تيسير ابراهيم احتراق سيارة عضو بلدية ام الفحم فعل فاعل تعمد اخماد النار اضرار دون اصابات بني براك فتيان كراهية للعرب عناصر الشرطة اعتقال ارهابيين جورجينيو مليون يورو رادار مكابي حيفا مفاوضات المهاجم البرازيلي لاعب اتحاد ابناء ام الفحم تودع حجاجها اولى حافلات الحجاج الديار المقدسة أهالي زبيدي ضياء القريناوي محمد طالبا طب رومانيا حادث طرق مروع جامعة اللد رهط وصول جثمانيهما المطار ياش البلادمكب نفايات كريات شمونة الشاغور عربي اعتقال شخصين يهودي الشرطة وزارة البيئة قاعة مسجد اسكندر ام الفحم قاعة اعتداء اثم تكسير تحطيم تخريب الشرطة تحقيق غابي قديس الجمعية رئيس الجمعية الخيرية الارثوذكسية يافا طعن مسيرة عيد الميلاد 2012 بابا نويل اصابات حادث طرق ذاتي عرابة محطة القطار الخفيف القدس شاب فلسطيني بحوزته سكين تفتيش اعتقال تحقيق
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com