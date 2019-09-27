ام, الفحم, تخرج, عن, بكرة, ابيها, رفضا, للعنف, والجريمة, واغلاق, شارع, 65,

أغلق العشرات من المتظاهرين من ام الفحم اليوم الجمعة الشارع الرئيسي (شارع 65 وادي عارة) احتجاجا على استمرار جرائم القتل في الميدنة والعنف وانتشار السلاح .

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