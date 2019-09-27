اعتقال, مشتبهين, بعد, ضبط, مسدس, مخبأ, تحت, وسادة, وآخر, بحوزة, طالب, بالناصرة, والعثور, على, قنبلتين, بالزرازير,

عمم الناطق بلسان الشرطة، بيانا على وسائل الإعلام، اليوم الجمعة، جاء فيه: "خلال نشاط للشرطة، للحد من ظاهرة إستخدام السلاح، وخاصة في المجتمع العربي، تم ضبط أسلحة وأدوات قتالية، في الأيام الأخيرة، والتي جاءت كالتالي:

خلال تفتيش في منزل بمدينة الناصرة ، بشبهة حيازة وإستخدام صاحبه للسلاح، تم خلاله ضبط مسدس من نوع "גלוק" مخبأ تحت الوسادة، في غرفة النوم، بالإضافة الى ضبط ذخيرة، وعليه تم اعتقال مشتبه.وتم ضبط قنبلتين هلع، في منزل في الزرازير، وتم اعتقال مشتبه في العشرينات من عمره، ويُشتبه بقيامه بسرقة بندقية من نوع "סער"فيما تحويل طالب مدرسة (14 عامًا) من مدينة الناصرة، بعد ضبط مسدس من نوع "איירסופט" بحوزته، في باحة إحدى المدارس في المدينة" بحسب البيان.