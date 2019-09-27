يستعد الفلسطينيون في قطاع غزة للمشاركة اليوم في جمعة جديدة من مسيرات العودة وكسر الحصار على الحدود.

ودعت الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار الى أوسع مشاركة ممكنة في فعاليات الجمعة الـ 76 تحت عنوان جمعة "انتفاضة الاقصى والاسرى " بالتزامن مع احياء ذكرى انتفاضة الاقصى التي اندلعت في 28/9/2000 وتزامناً مع الهجمة الاسرائيلية الشرسة ضد الاسرى.وجددت الهيئة التأكيد على الاستمرار في مسيرات العودة بطابعها الشعبي والسلمي، حتى تحقيق جميع أهدافها، ومواصلة الجهود من أجل نقلها إلى جميع ساحات المواجهة في الوطن المحتل.