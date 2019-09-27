مقتل, الشاب, مصطفى, الشلودي, طعناً, خلال, شجار, وقع, بين, عائلتين, بالخليل,

أكد الناطق باسم الشرطة الفلسطينية، العقيد لؤي ارزيقات، مقتل الشاب مصطفى نادر الشلودي (22) عاماً طعنا خلال شجار وقع فجر اليوم ما بين عائلتين في منطقة الهرية بالخليل.

ونفى ارزيقات لوطن ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الاخبارية حول مقتل الشاب الشلودي خلال شجار جرى داخل المستشفى الاهلي بالخليل.وقال ارزيقات : " الشاب قتل خلال شجار وقع ما بين أفراد عائلتين، وبعد تعرضه للطعن نقل إلى المستشفى الأهلي وقد اعلن عن وفاته".فيما أكد بانه وبعد اعلان وفاة الشلودي قام مجموعة من الاشخاص بـ الاعتداء على مقدرات ومحتويات مستشفى الاهلي.وأوضح بأن الشرطة والنيابة العامة تحققان في ملابسات الحادثة.