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اطلاق سراح المعتقلين على خلفية قتل سليمان وعزيزة الربيدي



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اطلقت الشرطة أمس سراح من اعتقلتهما بشبهة الضلوع في جريمة قتل الزوج سليمان وعزيزة الربيدي من اللقية، وذلك بعد اعتقالهما بأيام. 



وقد ارتكبت جريمة القتل المزدوجة قبل نحو شهرين على مرأى من طفلهما البالغ من العمر ثمانية أعوام.




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