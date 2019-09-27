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فرض طوق أمني شامل على المناطق الفلسطينية من الليلة



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يُفرض طوق امني شامل على المناطق الفلسطينية عند منتصف ليلة السبت وحتى منتصف ليلة الثلاثاء المقبل بسبب حلول عيد رأس السنة العبرية لدى أبناء الشعب اليهودي.

وسيتم أيضا اغلاق المعابر بين إسرائيل وقطاع غزة.


ولن يسمح خلال هذه الفترة للفلسطينيين بدخول إسرائيل الا في الحالات الإنسانية وبعد مصادقة منسق اعمال الحكومة في المناطق.




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