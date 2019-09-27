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شاب مصري يضحي بحياته لإنقاذ طفلين من موت محقق



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



لقي شاب مصري مصرعه في حادث أليم، لكنه تمكن من إنقاذ حياة طفلين أثناء عبورهما شريط السكك الحديدية في مدينة العياط بمحافظة الجيزة.



وأوضحت صحيفة الأهرام على موقعها الإلكتروني أن رجال الأمن هرعوا على الفور إلى مكان الحادث، بعد نقل أشلاء الضحية إلى المستشفى، فيما جرى تحرير محضر بالواقعة.


وذكرت الصحيفة، أمس الخميس، أن مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، قد تلقى إخطارا من مستشفى العياط المركزي باستقبالها أشلاء جثة شخص دهسه قطار بالعياط، وعلى الفور توجه رجال الأمن إلى مكان الحادث.


وتبين من التحريات، أن الشاب يدعى أحمد فراج، 32 سنة، يقيم بقرية كفر عمار، وأثناء مروره بجوار شريط السكك الحديدية شاهد طفلين خلال عودتهما من المدرسة يحاولان عبور الطريق وقت قدوم القطار، فانطلق وتمكن من إنقاذهما قبل أن يدهسهما، إلا أن القطار دهسه وحول جثته إلى أشلاء.




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