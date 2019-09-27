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قطر تعلن خطة توفير الكحوليات لمشجعي المونديال



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أفاد مسؤول في اللجنة المسؤولة عن تنظيم نهائيات كأس العالم 2022 في قطر، أن الدولة الخليجية تدرس خيار اعتماد "أماكن مخصصة" لتوفير المشروبات الكحولية خلال البطولة، وذلك للتأكد من توافرها للمشجعين القادمين من الخارج.



وقال الرئيس التنفيذي لبطولة كأس العالم قطر 2022، ناصر الخاطر، خلال جولة للصحفيين في ستاد الجنوب بمدينة الوكرة، ردا على سؤال عن السماح باستهلاك الكحول خلال النهائيات، إن "قطر بلد محافظ، بلد متواضع. الكحول ليست جزءا من ثقافتنا، لكن الضيافة هي كذلك"، بحسب ما نقلت "فرانس برس".


وتابع "الكحول بطبيعة الحال متوافر هنا، لكنه ليس متوافر بالسهولة ذاتها كما في أماكن أخرى (..) في كأس العالم، نريد أن نتأكد أنها  ستكون متوافرة للمشجعين الآتين من الخارج والراغبين بتناول مشروب".


وتابع "نحاول التوصل الى تجهيز أماكن مخصصة يتوافر فيها الكحول، خارج إطار الأماكن المعتادة".


وتجيز قطر لغير المقيمين استهلاك الكحول في بعض الحانات والمطاعم التابعة لعدد من الفنادق، وتباع بأسعار مرتفعة نسبيا مقارنة بدول أخرى.




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