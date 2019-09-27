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رد طلب نتنياهو "نقل جلسة المساءلة ببث مباشر"



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



رد المستشار القانوني للحكومة أفيحاي ميندلبليت طلب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو نقل جلسة المساءلة التي ستعقد له الأسبوع المقبل في بث حي ومباشر واصفا الطلب بعقيم وغير مسبوق ولا طائل تحته.



 وفي رسالة بعث بها مندلبليت الى وكيلي دفاع نتانياهو أوضح ان الطلب يفتقر الى سند قانوني لافتا الى انهم كانوا يعلمون انه سيتم رفضه. وبين المستشار القانوني للحكومة ان الغاية من جلسة المساءلة هي اقناع الجهة المختصة وليس الجمهور بعدم وجود مبرر لتقديم لائحة اتهام. 


ميندلبليت انتقد وكيلي الدفاع لعدم تقديمهما ادعاءات رئيس الوزراء خطيا الى النيابة العامة قبل عقد الجلسة.




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