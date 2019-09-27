أجواء, حارة, وارتفاع, طفيف, على, درجات, الحرارة,

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أكد الناطق باسم الشرطة الفلسطينية، العقيد لؤي ارزيقات، مقتل الشاب مصطفى نادر...
اطلقت الشرطة أمس سراح من اعتقلتهما بشبهة الضلوع في جريمة قتل الزوج سليمان وعزيزة...
يُفرض طوق امني شامل على المناطق الفلسطينية عند منتصف ليلة السبت وحتى منتصف ليلة...
رد المستشار القانوني للحكومة أفيحاي ميندلبليت طلب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو...
فجعت قرية كابول مساء اليوم الخميس بمصرع الشاب عدنان ايمن عكري (20 عاما) بحادث دراجة...
تظاهر العشرات من المواطنين، مساء اليوم الخميس، عند مدخل مدينة أم الفحم على الدوار...
لقي الشاب ابراهيم محمد محاميد 23 عاما من ام الفحم مصرعه ظهر اليوم الخميس جراء...
عشية راس السنة العبرية، قدر عدد سكان إسرائيل بنحو 9.092 مليون نسمة، وفقًا للمكتب...
انطلقت قبل قليل في مدينة شفاعمرو مظاهرة بمشاركة الاهالي يتقدمهم رئيس لجنة...
لقي الشاب علاء شحادة 20 عاما من مخيم شعفاط شرقي القدس مصرعه صباح اليوم الخميس في...