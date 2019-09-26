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كابول - مصرع الشاب عدنان ايمن عكري (20 عاما) بحادث دراجة نارية قرب شعب



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



فجعت قرية كابول مساء اليوم الخميس بمصرع الشاب عدنان ايمن عكري (20 عاما) بحادث دراجة نارية بالقرب من قرية شعب الليلة.



وتم اقرار وفاة الشاب متأثرا بجراحه بعد تعرضه لحادث طرق مروع على شارع 805 قرب مفرق شعب .


وقد باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.




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