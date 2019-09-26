مظاهرة, في, ام, الفحم, رفضا, للعنف, بعد, جريمة, قتل, الشاب, ابراهيم, محمد, محاميد, اليوم, رميا, بالرصاص,

تظاهر العشرات من المواطنين، مساء اليوم الخميس، عند مدخل مدينة أم الفحم على الدوار الأول إحتجاجاً على ظواهر الجريمة والقتل واعمال العنف التي تشهدها المدينة يومياً.

ورفع المتظاهرون اللافتات المنددة بإعمال العنف والقتل، وكتب على بعض الشعارات:" يحق لشبابنا العيش بأمان"، "كفى، للقتل والإهمال وتوزيع السلاح"، "الشرطة شريك في هدر دمائنا"، "أم الفحم ترفض الموت"، "عشرات جرائم القتل تنتظر حلّها". والعديد من الشعارات.