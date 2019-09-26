مظاهرة, في, ام, الفحم, رفضا, للعنف, بعد, جريمة, قتل, الشاب, ابراهيم, محمد, محاميد, اليوم, رميا, بالرصاص,

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فجعت قرية كابول مساء اليوم الخميس بمصرع الشاب عدنان ايمن عكري (20 عاما) بحادث دراجة...
لقي الشاب ابراهيم محمد محاميد 23 عاما من ام الفحم مصرعه ظهر اليوم الخميس جراء...
عشية راس السنة العبرية، قدر عدد سكان إسرائيل بنحو 9.092 مليون نسمة، وفقًا للمكتب...
انطلقت قبل قليل في مدينة شفاعمرو مظاهرة بمشاركة الاهالي يتقدمهم رئيس لجنة...
لقي الشاب علاء شحادة 20 عاما من مخيم شعفاط شرقي القدس مصرعه صباح اليوم الخميس في...
أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الخميس، أن السلطات الإسرائيلية، حولت...
تنفذ سلطة تصريف مياه الامطار والجداول جنوب نهر الاردن المرحلة الأولى من تسوية...
يعم الإضراب الشامل، اليوم الخميس، كافة مرافق مدينة شفاعمرو، ، وذلك احتجاجا على...
كشف رئيس القائمة العربية المشتركة ايمن عودة ان تحالف ازرق ابيض برئاسة بيني جانتس...
احتفلت عرابة هذا الاسبوع بتخريج الكوكبة السابعة من اطبائها, وبلغ عددهم اربعة من...