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مجتمع يمزّقه العنف



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كم ضربة على الرأس يجب أن يتلقى المواطن حتى يصحو؟ 


ان الاستمرار في سلسلة أعمال القتل المتعمد والقتل العشوائي والعنف, إضافة الى سلسلة الموت من الحوادث على الطرق, كل هذه ناقوس الخطر يبحث عن من يعلق الجرس عليه ويقرعه!


عمليات القتل تقلق الجميع لأنه ما من حل لها حتى اليوم.


كل يوم يمر يكاد أن لا يختلف عن أي يوم سابق.


وفي كل يوم تقريبا تنضم الى مسلسل الموت عائلات بأكملها.. عائلات الضحايا وليس الضحايا فقط..


هل أصبح العنف أسلوب حياة المجتمع العربي؟

أليس من الأجدر أن نوجه جهودنا نحو حماية ما تبقى من أراضينا وليس قتل بعضنا البعض؟

نحن لا نريد ان نقتل مستقبلنا. 

هل أصبحت العنصرية السياسية ضدنا أرحم من حالة العنف المنتشرة بيننا والتي تنهش بجسد مجتمعنا؟ هل العنصرية أهون بلاء مقارنة بالقتل المستشري في مجتمعنا؟؟.. أهون من أن نذبح بعضنا بعضا؟؟ لأننا أهل وأقرباء في مجتمع واحد بمن فيهم القاتل والمقتول.


في الماضي كان الأهل يقومون بمنع من يظنون أنه سيء الأخلاق من الخروج من البيت لكي لا يسيء لسمعة البلد.. بينما اليوم أصبحت سمعتنا الملطخة على كل لسان في البلد وخارجها.

ابعدوا عنا وعنكم شبح الإجرام, وافتحوا صفحة جديدة في حياتنا وحياة أولادنا..

أوقفوا مخططات القتل ضد بعضكم.

رغم كل شر لحق بنا أوقفوا مواصلة إلحاق الشرور بمجتمع ترافقه حسرات وغضب العنصرية الموجهة ضده.

نحن في مفترق طرق وآن أوان التوقف عنده.. واتخاذ القرار: إما الإستمرار في شارع خطير أو السير باتجاه شارع الأمن والأمان..

لنجعل من كافة أيام السنة والأعوام, الحاضرة والقادمة, أمناً وأماناً..

كيف لا والقرابين تقدم يومياً على مذابحنا!

لا تحاولوا تقبّل العنف ولا تمدوا له يد العون, لأن العنف ليس قضاءً وقدراً بل هو من صنع البشر.

*    *    *

بدها شوية توضيح...

* لم يكن في نية ترامپ حضور "قمة العمل المناخي 2019" التي نظمتها الأمم المتحدة في نيويورك ولكنه شارك في آخر لحظة ولبضع دقائق.. وكانت قد تجمعت حشود هائلة من الشباب والشابات من مختلف أنحاء العالم ضمن "الإضراب العالمي لأجل المناخ" إزاء الكارثة البيئية على الكرة الأرضية.

بطلة الحراك هي غريتا ثنبرغ السويدية (16 عاماً) والتي لم يعبّر وجودها ترامپ على عكس رؤساء الدول الأخرى..

ترامپ لا تهمه البيئة بقدر ما يهمه حصاد الدولارات..


* المرشحة لمجلس الإمارات تدعو لتعدد الزوجات!!! آخر زمن.. دول الخليج المتطورة..


* مجموعة من أعضاء البرلمان البريطاني تدعو الى تجريد أسماء الأسد من جنسيتها البريطانية.. ذنبها أنها زوجة الرئيس السوري.من كان منكم بلا خطيئة فليرمها بحجر..


ڤيدا مشعور





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مجتمع, يمزّقه, العنف,

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