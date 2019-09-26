تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-09-26 14:27:39 هزة أرضية بقوة 5.8 درجات تضرب إسطنبول |  2019-09-26 13:44:29 مقتل الشاب ابراهيم محاميد 23 عاما باطلاق نار في ام الفحم |  2019-09-26 13:23:36 عشية راس السنة العبرية - عدد سكان إسرائيل 9 ملايين منهم 1.907 مليون مواطن عربي ويشكلون 21٪ |  2019-09-26 13:19:35 وفاة الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك |  2019-09-26 11:42:32 شفاعمرو - الاهالي ينطلقون في مظاهرة رفضا للهدم رغم اعلان الغائها |  2019-09-26 11:37:48 مصرع الشاب علاء شحادة 20 عاما من مخيم شعفاط شرقي القدس بحادث دراجة نارية علىش ارع القدس تل ابيب |  2019-09-26 11:26:41 هيئة الأسرى: اسيرائيل تحول الأسيرة هبة اللبدي للاعتقال الإداري |  2019-09-26 11:12:23 رحلة كل دقيقة: الصين تفتتح اكبر مطار في العالم (فيديو) |  2019-09-26 11:04:35 فيديو - محطة أمريكية توقف بث كلمة لترامب وتقول: نعتذر لكم ولكن الرئيس يكذب |  2019-09-26 09:02:18 تنظيف وتسوية وادي البيرة بين دبورية واكسال |  2019-09-26 08:23:34 شفاعمرو: إضراب شامل ضد هدم المنازل والغاء المظاهرة |  2019-09-26 08:19:07 ايمن عودة: غانتس طلب منا دعمه بـ 10 اصوات |  2019-09-26 08:15:43 عرابة تحتفل بتخريج الكوكبة السابعة لاطبائها من التخنيون |  2019-09-26 08:14:23 اللجنة القطرية ترفض عملية هدم البيوت في شفاعمرو وتعتبرها عملية إجرامية ضمن سياسة مَنهجية |  2019-09-26 08:13:20 البدء بتطوير وادي الكسلان في المقيبلة لتحويله إلى حديقة عامة‎ |

الرئيسية | عالمي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

هزة أرضية بقوة 5.8 درجات تضرب إسطنبول



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



تعرضت مدينة إسطنبول التركية لهزة أرضية قوية، اليوم الخميس، بعد أن كانت المدينة تعرضت لهزة قوتها 4.6 على سلم ريختر يوم الثلاثاء المنصرم.



وكشفت إدارة الكوارث والطوارئ التركية أن قوة الزلزال بلغت 5.8 درجات، فيما أفادت تقارير بانقطاع الاتصالات في المدينة.


وأكدت الإدارة أن مركز الهزة يبعد بحوالي 70 كيلومتر غرب إسطنبول في بحر مرمرة جنوب بلدة سيليفري.




كلمات متعلقة

هزة, أرضية, بقوة, 5.8, درجات, تضرب, إسطنبول,

تابعونــا

وفاة الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك وفاة الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك 2019-09-26 | 13:19:35

أعلنت عائلة الرئيس الفرنسي الأسبق، جاك شيراك، عن وفاة الأخير عن عمر يناهز 86 سنة،...

قريباً.. احتساب وقت الذهاب من العمل وإليه ضمن ساعات العمل قريباً.. احتساب وقت الذهاب من العمل وإليه ضمن ساعات العمل 2019-09-26 | 12:07:48

قامت محكمة العدل الأوروبية بإصدار قرار يعتبر الوقت الذي يقضيه الفرد في بداية...

فيديو - محطة أمريكية توقف بث كلمة لترامب وتقول: نعتذر لكم ولكن الرئيس يكذب فيديو - محطة أمريكية توقف بث كلمة لترامب وتقول: نعتذر لكم ولكن الرئيس يكذب 2019-09-26 | 11:04:35

قطعت محطة “ام اس إن بي سي” بثاً حياً للمؤتمر الصحافي الذي عقده الرئيس الأمريكي...

ايران ترفض التفاوض في ظل العقوبات ايران ترفض التفاوض في ظل العقوبات 2019-09-25 | 21:22:43

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن خرق الإدارة الأميركية الاتفاق النووي اعتداءٌ...

العراق يكشف مخبأ ” أبو بكر البغدادي ” الجديد العراق يكشف مخبأ ” أبو بكر البغدادي ” الجديد 2019-09-25 | 09:02:19

نقلت الوكالة العراقية الرسمية للأنباء عن رئيس خلية الصقور الاستخبارية ومدير عام...

مجلس النواب الأمريكي يعلن طرح مشروع لعزل ترامب مجلس النواب الأمريكي يعلن طرح مشروع لعزل ترامب 2019-09-25 | 06:05:56

أعلن رئيس لجنة في مجلس النواب الأمريكي أن المجلس قرر المضي قدما بإطلاق الإجراءات...

أردوغان يهاجم إسرائيل و"صفقة القرن" في الجمعية العامة للأمم المتحدة أردوغان يهاجم إسرائيل و"صفقة القرن" في الجمعية العامة للأمم المتحدة 2019-09-24 | 20:39:30

هاجم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، من منبر الجمعية العامة الأممية، خطة السلام...

ترامب من نيويورك: نتوقع من شركائنا وحلفائنا أن يدفعوا مقابل حماية أمنهم ترامب من نيويورك: نتوقع من شركائنا وحلفائنا أن يدفعوا مقابل حماية أمنهم 2019-09-24 | 19:12:19

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، إلى تطبيع العلاقات بين إسرائيل...

ملك الاردن: ضم الضفة سيؤثر على العلاقات الأردنية الإسرائيلية ملك الاردن: ضم الضفة سيؤثر على العلاقات الأردنية الإسرائيلية 2019-09-24 | 14:50:52

حذر الملك الأردني الملك عبد الله الثاني من أن استمرار رفض إسرائيل لحل الدولتين...

وفاة 8 أطفال حديثي الولادة بحريق في مستشفى بالجزائر وفاة 8 أطفال حديثي الولادة بحريق في مستشفى بالجزائر 2019-09-24 | 11:38:18

توفي ثمانية أطفال حديثي الولادة جراء حريق بأحد المستشفيات في الجزائر . وقالت...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids خيمة التواصل السلام كفر مندا نصب ساحة المواجهات المفرقعات انتخابات رئاسة مجلس محلي كفر مندا اغلاق امر شرطة شغل فلسطينيين بدون تصاريح عمل 3 نساء الشخ دنون قرية حيازة مخدرات مريخوانا تجارة معمل مختبر الشرطة اعتقال جسم مشبوه ام الفحم تفكيك حي الملساء المدينة الشرطة متفجرات اصابة متوسطة شاب سقط ارتفاع كفرياسيف حادث حرق سيارة موظفة بلدية طمرة مجهولون الشرطة التحقيق اضرار جسيمة جمال اباظة مجد الكروم نوبة قلبية حادة الطبيب فاجعة تشييع جثمانهطالب طواطحه المدافع يوقع في فرتكفورت الالماني انضمام بث مباشر : سيلتا فيغو و ريال مدريدتجارة حيازة مخدرات كوكائين من كولومبيا لوائح اتهام 30 شخصا الجنوب بئر السبع اسلحة ذخيرة مضارب البدو سجن بئر السبع اعتقال مشتبه النقب هدم اجزاء من بيت عائلة الزبارقة اللد وسط استنكار استنفارخلاط باطون سيارة انقلاب حادث عسفيا دالية الكرمل الشارع الموصل اصابتان خطيرتان سخنين بيتار القدس يلاقي مباراة بدون جمهوره ستاد تيدي القدس اتحاد ابناء الليلة بلال ابو غنام القدس جبل المكبر تنفيذ عملية السجن 3 مؤبدات 60 عاما
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com