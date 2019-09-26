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مقتل الشاب ابراهيم محاميد 23 عاما باطلاق نار في ام الفحم



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



لقي الشاب ابراهيم محاميد 23 عاما من ام الفحم مصرعه  ظهر اليوم الخميس جراء تعرضه لاطلاق نار .


وافيد ان الشاب نقل مصابا الى احدى العيادات المحلية في ام الفحم ومن هناك نقل الى المستشفى حيث تم اقرار وفاته متأثرا بجراحه .

واسفر الحادث ايضا عن اصابة شاب اخر بجراح طفيفة .



وقد باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.




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