مقتل, الشاب, ابراهيم, محاميد, 23, عاما, باطلاق, نار, في, ام, الفحم,

وافيد ان الشاب نقل مصابا الى احدى العيادات المحلية في ام الفحم ومن هناك نقل الى المستشفى حيث تم اقرار وفاته متأثرا بجراحه .واسفر الحادث ايضا عن اصابة شاب اخر بجراح طفيفة .وقد باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.

لقي الشاب ابراهيم محاميد 23 عاما من ام الفحم مصرعه ظهر اليوم الخميس جراء تعرضه لاطلاق نار .

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