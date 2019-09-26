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عشية راس السنة العبرية - عدد سكان إسرائيل 9 ملايين منهم 1.907 مليون مواطن عربي ويشكلون 21٪



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



عشية راس السنة العبرية، قدر عدد سكان إسرائيل بنحو 9.092 مليون نسمة، وفقًا للمكتب المركزي للإحصاء .


وقال الاحصاء" انه وبحلول عام 2024 سيصبح العدد الى 10 مليون نسمة...و 20 مليون بحلول عام 2065. ".


وبلغ عدد السكان اليهود حوالي 6.744 مليون ، يشكلون 74.2 ٪ من مجموع السكان ويبلغ عدد السكان العرب 1.907 مليون نسمة، يشكلون 21٪ ، بينما يبلغ عدد السكان الآخرين (غير المتدينين) 441،000 ، أي 4.8٪. ومع ذلك ، فإن الأرقام لا تشمل العمال الأجانب غير الشرعيين والسائحين الذين انتهت صلاحية تأشيراتهم وبقوا في إسرائيل، والمتسللين غير الشرعيين وفقا لتقرير المركز.

ومنذ اعياد العام الماضي، زاد عدد سكان إسرائيل بنحو 184،000 نسمة. كان معدل النمو السكاني خلال العام الماضي 2.1 ٪ ، على غرار السنوات الأخيرة.


وخلال العام الحالي، وُلد حوالي 196000 طفل في إسرائيل ، وتوفي حوالي 50،000 طفل. تم إضافة حوالي 38000 شخص إلى السكان في ميزان الهجرة ، منهم حوالي 35000 من المهاجرين الجدد.


في غضون ذلك، ذكرت الوكالة اليهودية أن عدد اليهود يبلغ 14.8 مليون يعيش 8.1 مليون منهم خارج إسرائيل. ويعيش حوالي 25000 يهودي في دول عربية وإسلامية، بما في ذلك تركيا وإيران والمغرب وتونس.


تصوير - afp




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