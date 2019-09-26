وفاة, الرئيس, الفرنسي, الأسبق, جاك, شيراك,

أعلنت عائلة الرئيس الفرنسي الأسبق، جاك شيراك، عن وفاة الأخير عن عمر يناهز 86 سنة، وفقا لما نقلته وكالة "فرانس برس".

وانتمى شيراك لحزب "الاتحاد من أجل حركة شعبية"، وانتخب لمنصب رئاسة الجمهورية الفرنسية في 1995 وجدد له في 2002، قبل أن تنتهي رئاسته بتاريخ 17 مايو 2007.وشغل الرئيس الفرنسي الراحل منصب عمدة باريس لمدة 18 عاما من 1977 إلى 1995.