وفاة, الرئيس, الفرنسي, الأسبق, جاك, شيراك,

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تعرضت مدينة إسطنبول التركية لهزة أرضية قوية، اليوم الخميس، بعد أن كانت المدينة...
قامت محكمة العدل الأوروبية بإصدار قرار يعتبر الوقت الذي يقضيه الفرد في بداية...
قطعت محطة “ام اس إن بي سي” بثاً حياً للمؤتمر الصحافي الذي عقده الرئيس الأمريكي...
قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن خرق الإدارة الأميركية الاتفاق النووي اعتداءٌ...
نقلت الوكالة العراقية الرسمية للأنباء عن رئيس خلية الصقور الاستخبارية ومدير عام...
أعلن رئيس لجنة في مجلس النواب الأمريكي أن المجلس قرر المضي قدما بإطلاق الإجراءات...
هاجم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، من منبر الجمعية العامة الأممية، خطة السلام...
دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، إلى تطبيع العلاقات بين إسرائيل...
حذر الملك الأردني الملك عبد الله الثاني من أن استمرار رفض إسرائيل لحل الدولتين...
توفي ثمانية أطفال حديثي الولادة جراء حريق بأحد المستشفيات في الجزائر . وقالت...