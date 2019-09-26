"الفيفا", يحسم, الجدل, بشأن, صوت, مصر, في, حفل, "الأفضل",

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التقى فريق برشلونة في حفل عشاء، مساء أمس الأربعاء، على سبيل أخذ استراحة والتخلص...
أعلن نادي برشلونة تفاصيل جديدة حول إصابة نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي لم...
حقق ريال مدريد انتصارا ثمينًا على ضيفه أوساسونا بنتيجة (2-0)، اليوم الأربعاء، ضمن...
أعلن زيدن الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، قائمة الميرنجي الخاصة بمباراة...
تواصلت ردود الأفعال بعد كشف النقاب عن عدم تصويت قائد المنتخب المصري ومدرب...
غاب البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس، عن مباراة فريقه الأخيرة أمام...
كشف تقرير صحفي كتالوني، اليوم الأربعاء، عن اختلاف الإصابة التي تعرض لها ليونيل...
وقع اختيار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" على سان بطرسبرغ وميونيخ ولندن...
كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن اختيارات قادة المنتخبات المختلفة للاعب...
كشفت تقارير إعلامية أن النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا "لم يعد مهتما" بالعودة...