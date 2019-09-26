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ياسر جلال يبدأ التحضير لمسلسله الجديد "الفتوة"



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



بدأ الممثل المصري ​ياسر جلال​ التحضير لمسلسله الجديد "​الفتوة​"، إستعداداً لإنطلاق التصوير خلال الفترة المقبلة.



كما بدأ صناع المسلسل بمعاينات أماكن التصوير داخل منطقة القلعة، وإختيار باقي الممثلين المشارلكين في بطولة العمل، ويواصل المخرج المصري ​حسين المنباوي​ في معاينة العديد من الأماكن داخل القاهرة.


وتدور أحداث المسلسل خلال فترة الخمسينيات، ويتحدث عن شخصية أحد الفتوات الذي كان يعيش قبل أكثر من 100 عام.


وقد أوشك المؤلف المصري ​هاني سرحان​ على الإنتهاء من كتابة الحلقات الأولى، ليعقد بعدها فريق العمل جلسات عمل مع الشركة المنتجة للمسلسل، للإتفاق على الخطوط المبدئية للمسلسل.




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