بدأ الممثل المصري ​ياسر جلال​ التحضير لمسلسله الجديد "​الفتوة​"، إستعداداً لإنطلاق التصوير خلال الفترة المقبلة.

كما بدأ صناع المسلسل بمعاينات أماكن التصوير داخل منطقة القلعة، وإختيار باقي الممثلين المشارلكين في بطولة العمل، ويواصل المخرج المصري ​حسين المنباوي​ في معاينة العديد من الأماكن داخل القاهرة.وتدور أحداث المسلسل خلال فترة الخمسينيات، ويتحدث عن شخصية أحد الفتوات الذي كان يعيش قبل أكثر من 100 عام.وقد أوشك المؤلف المصري ​هاني سرحان​ على الإنتهاء من كتابة الحلقات الأولى، ليعقد بعدها فريق العمل جلسات عمل مع الشركة المنتجة للمسلسل، للإتفاق على الخطوط المبدئية للمسلسل.