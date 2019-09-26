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شفاعمرو - الاهالي ينطلقون في مظاهرة رفضا للهدم رغم اعلان الغائها



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق




انطلقت قبل قليل في مدينة شفاعمرو مظاهرة بمشاركة الاهالي يتقدمهم رئيس لجنة المتابعة محمد بركة , رفضا واستنكارا لجريمة هدم البيوت امس في شفاعمرو.



ورغم انه تم صباح اليوم الخميس الاعلان عن الغاء المظاهرة الا ان الاهالي تجمعوا قبالة دار البلدية وانطلقوا في مظاهرة تجوب الشوارع والاحياء القريبة .




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