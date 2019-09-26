شفاعمرو - الاهالي ينطلقون في مظاهرة رفضا للهدم رغم اعلان الغائها

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لقي الشاب ابراهيم محاميد 23 عاما من ام الفحم مصرعه ظهر اليوم الخميس جراء تعرضه...
عشية راس السنة العبرية، قدر عدد سكان إسرائيل بنحو 9.092 مليون نسمة، وفقًا للمكتب...
لقي الشاب علاء شحادة 20 عاما من مخيم شعفاط شرقي القدس مصرعه صباح اليوم الخميس في...
أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الخميس، أن السلطات الإسرائيلية، حولت...
تنفذ سلطة تصريف مياه الامطار والجداول جنوب نهر الاردن المرحلة الأولى من تسوية...
يعم الإضراب الشامل، اليوم الخميس، كافة مرافق مدينة شفاعمرو، ، وذلك احتجاجا على...
كشف رئيس القائمة العربية المشتركة ايمن عودة ان تحالف ازرق ابيض برئاسة بيني جانتس...
احتفلت عرابة هذا الاسبوع بتخريج الكوكبة السابعة من اطبائها, وبلغ عددهم اربعة من...
أكدت اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية على رفضها وتنديدها الشديد...
تقام في هذه الأيام، اعمال صيانة وتطوير لضاف نهر المقطع (كيشون)، في منطقة وادي...