مصرع, الشاب, علاء, شحادة, 20, عاما, من, مخيم, شعفاط, شرقي, القدس, بحادث, دراجة, نارية, علىش, ارع, القدس, تل, ابيب,

كلمات متعلقةمصرع, الشاب, علاء, شحادة, 20, عاما, من, مخيم, شعفاط, شرقي, القدس, بحادث, دراجة, نارية, علىش, ارع, القدس, تل, ابيب,
لقي الشاب ابراهيم محاميد 23 عاما من ام الفحم مصرعه ظهر اليوم الخميس جراء تعرضه...
عشية راس السنة العبرية، قدر عدد سكان إسرائيل بنحو 9.092 مليون نسمة، وفقًا للمكتب...
انطلقت قبل قليل في مدينة شفاعمرو مظاهرة بمشاركة الاهالي يتقدمهم رئيس لجنة...
أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الخميس، أن السلطات الإسرائيلية، حولت...
تنفذ سلطة تصريف مياه الامطار والجداول جنوب نهر الاردن المرحلة الأولى من تسوية...
يعم الإضراب الشامل، اليوم الخميس، كافة مرافق مدينة شفاعمرو، ، وذلك احتجاجا على...
كشف رئيس القائمة العربية المشتركة ايمن عودة ان تحالف ازرق ابيض برئاسة بيني جانتس...
احتفلت عرابة هذا الاسبوع بتخريج الكوكبة السابعة من اطبائها, وبلغ عددهم اربعة من...
أكدت اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية على رفضها وتنديدها الشديد...
تقام في هذه الأيام، اعمال صيانة وتطوير لضاف نهر المقطع (كيشون)، في منطقة وادي...