مصرع, الشاب, علاء, شحادة, 20, عاما, من, مخيم, شعفاط, شرقي, القدس, بحادث, دراجة, نارية, علىش, ارع, القدس, تل, ابيب,

لقي الشاب علاء شحادة 20 عاما من مخيم شعفاط شرقي القدس مصرعه صباح اليوم الخميس في حادث سير مروع على طريق ( ابو غوش-القدس ) .

وافيد ان الشاب كان يركب دراجة نارية وان الطواقم الطبية التي وصلت الى المكان حاولت انقاذ حياة الاشب الا ان المحاولات باءت بالفشل وتم اقرار وفاته متأثرا بجراحه .وقد باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.