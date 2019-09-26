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مصرع الشاب علاء شحادة 20 عاما من مخيم شعفاط شرقي القدس بحادث دراجة نارية علىش ارع القدس تل ابيب



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



لقي  الشاب علاء شحادة 20 عاما من مخيم شعفاط شرقي القدس مصرعه صباح اليوم الخميس  في حادث سير مروع على طريق ( ابو غوش-القدس ) .


وافيد ان الشاب كان يركب دراجة نارية وان الطواقم الطبية التي وصلت الى المكان حاولت انقاذ حياة الاشب الا ان المحاولات باءت بالفشل وتم اقرار وفاته متأثرا بجراحه .

وقد باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.




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