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هيئة الأسرى: اسيرائيل تحول الأسيرة هبة اللبدي للاعتقال الإداري



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أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الخميس، أن السلطات الإسرائيلية، حولت الأسيرة هبة أحمد عبد الباقي اللبدي، من الأردن الى الاعتقال الإداري.



ولفتت الهيئة، أن الشرطة أصدرت امر اعتقال إداري بحق اللبدي لمدة 5 أشهر، وتقبع حاليا في مركز تحقيق المسكوبية.


وقالت، أن الأسيرة هبة اللبدي اعتقلت بتاريخ 4/9/2019 وهي في طريق زيارتها لأهلها في جنين حيث تم اعتقالها على الجسر، وتبلغ من العمر (24) سنة وهي حاصلة على شهادة جامعية، وممنوعة من زيارة المحامين.




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