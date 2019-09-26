رحلة, كل, دقيقة:, الصين, تفتتح, اكبر, مطار, في, العالم, (فيديو),

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رفع مواطن مصري دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالبا فسخ عقد قرانه...
أعلن أحد الخبراء الفنيين عن اكتشاف تحفة فنية تعود لعصر النهضة للرسام الإيطالي...
تشغل شاشة الهاتف الذكي الجديد "Mi Mix Alpha" مئة في المئة من إطار الهاتف وتلتف حوله...
أعلن موقع نشر الفيديوهات عبر الإنترنت "يوتيوب" اعتزامه تغيير نظام توثيق هوية...
اكدت مواقع متخصصة في شؤون التقنيات الرقمية أن "واتس آب" قد بدأ باختبار ميزة جديدة...
قتل أب من إقليم مديونة في المغرب، إبنه البالغ من العمر 14 عاماً، بعد خلاف حول...
وجهت محكمة الجنايات في دبي بالإمارات إلى أم وولديها وثلاثة من أبناء عمومتها تهمة...
ضجّت مواقع وصفحات الإنترنت الروسية مؤخرا بقصة شابة لقيت حتفها بسبب ولعها الزائد...
ألقت دوريات الأمن بجدة، القبض على مواطن يتجول بـ”أسد” بجوار أحد الكافيهات في أحد...
قالت عائلة يوسف القططي، الفلسطيني الذي ظهر في مقطع فيديو وهو يعنف طفلته، إن ما...