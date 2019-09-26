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رحلة كل دقيقة: الصين تفتتح اكبر مطار في العالم (فيديو)



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 افتتح الرئيس الصيني شي جين بينغ، الأربعاء، المطار الجديد في بكين المجهز بتصاميم حديثة جداً والذي يتوقع أن يصبح أحد أكثر المطارات ازدحاماً في العالم.



وأعلن شي افتتاح المطار المصمم على شكل نجم البحر، في تصريحات مقتضبة خلال مراسم داخل المطار الضخم، قبل أيام قليلة على احتفال كبير تقيمه الصين في الذكرى السبعين لتأسيس الدولة الشيوعية.


ويقع المطار الذي أطلق عليه “مطار بكين داشينغ الدولي” على بعد 46 كلم جنوب ساحة تيان انمين. وسيعمل المطار بكامل طاقته في عام 2040 مع ثمانية مدرجات وقدرة على استقبال 100 مليون مسافر في العام.


ويعتبر المطار تجسيداً “للحلم الصيني” الذي وعده شي به للمواطنين.


وسيكون المطار البالغة مساحته 700 ألف متر مربع، أحد أكبر المطارات في العالم.


وستقام تحت المطار محطة قطار وخط مترو يسمحان للمسافرين بالوصول إلى وسط المدينة في غضون 20 دقيقة.


تبلغ كلفة المشروع 120 مليار يوان (17.5 مليار دولار) أو 400 مليار في حال احتساب كلفة بناء السكك والطرق
رحلة كل دقيقة: الصين تفتتح اكبر مطار في العالم (فيديو)




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