ميسي, يجمع, لاعبي, برشلونة, على, العشاء,

التقى فريق برشلونة في حفل عشاء، مساء أمس الأربعاء، على سبيل أخذ استراحة والتخلص من الضغوطات، بعد أسابيع قاسية في صراع الليجا ودوري الأبطال.

وبحسب صحيفة "سبورت" الكتالونية، فقد أقيم العشاء في أحد فنادق مدينة برشلونة.وكان ليونيل ميسي، بصفته قائد الفريق، مسؤولًا عن تنظيم العشاء، حيث كان أول من وصل.وحضر المدرب إرنستو فالفيردي أيضًا، لكن المفاجأة تمثلت في حضور متسابق الدراجات النارية، مارك ماركيز.ووصل أنطوان جريزمان مع صامويل أومتيتي، بينما جاء جيرارد بيكيه مع مارك أندريه تير شتيجن.ويأتي حفل العشاء، في ظل تحضيرات الفريق لمواجهة خيتافي الصعبة يوم الأحد المقبل، والتي يأمل خلالها البارسا في تحقيق أول فوز خارج الديار منذ بداية هذا الموسم.ولم يحقق برشلونة أفضل بداية هذا الموسم، سواء في الليجا أو دوري الأبطال، حيث تعادل سلبيا مع بوروسيا دورتموند في افتتاح دور المجموعات الأوروبي، بينما يحتل المركز الخامس بـ10 نقاط على الصعيد المحلي.