تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-09-26 14:27:39 هزة أرضية بقوة 5.8 درجات تضرب إسطنبول |  2019-09-26 13:44:29 مقتل الشاب ابراهيم محاميد 23 عاما باطلاق نار في ام الفحم |  2019-09-26 13:23:36 عشية راس السنة العبرية - عدد سكان إسرائيل 9 ملايين منهم 1.907 مليون مواطن عربي ويشكلون 21٪ |  2019-09-26 13:19:35 وفاة الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك |  2019-09-26 11:42:32 شفاعمرو - الاهالي ينطلقون في مظاهرة رفضا للهدم رغم اعلان الغائها |  2019-09-26 11:37:48 مصرع الشاب علاء شحادة 20 عاما من مخيم شعفاط شرقي القدس بحادث دراجة نارية علىش ارع القدس تل ابيب |  2019-09-26 11:26:41 هيئة الأسرى: اسيرائيل تحول الأسيرة هبة اللبدي للاعتقال الإداري |  2019-09-26 11:12:23 رحلة كل دقيقة: الصين تفتتح اكبر مطار في العالم (فيديو) |  2019-09-26 11:04:35 فيديو - محطة أمريكية توقف بث كلمة لترامب وتقول: نعتذر لكم ولكن الرئيس يكذب |  2019-09-26 09:02:18 تنظيف وتسوية وادي البيرة بين دبورية واكسال |  2019-09-26 08:23:34 شفاعمرو: إضراب شامل ضد هدم المنازل والغاء المظاهرة |  2019-09-26 08:19:07 ايمن عودة: غانتس طلب منا دعمه بـ 10 اصوات |  2019-09-26 08:15:43 عرابة تحتفل بتخريج الكوكبة السابعة لاطبائها من التخنيون |  2019-09-26 08:14:23 اللجنة القطرية ترفض عملية هدم البيوت في شفاعمرو وتعتبرها عملية إجرامية ضمن سياسة مَنهجية |  2019-09-26 08:13:20 البدء بتطوير وادي الكسلان في المقيبلة لتحويله إلى حديقة عامة‎ |

الرئيسية | عالمي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

فيديو - محطة أمريكية توقف بث كلمة لترامب وتقول: نعتذر لكم ولكن الرئيس يكذب



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 قطعت محطة “ام اس إن بي سي” بثاً حياً للمؤتمر الصحافي الذي عقده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأربعاء، وقالت إن الرئيس كان يكرر الأكاذيب حول منافسه السياسي جو بايدن في محاولة للتشويش على تحقيق المساءلة ضده.



وقالت المذيعة نيكول والاس في اللحظة التي قطعت فيها الشبكة خطاب ترامب: “نحن نكره فعل ذلك حقاً، ولكن الرئيس لا يقول الحقيقة”.


وأضافت والاس أن هذه الادعاءات ضد جو بايدن ونجله هنتر ليست صادقة، إذ حسمت التحقيقات الأوكرانية بهذا الشأن القضية، ولم تبرز هناك أي ادانات.


وجاء المؤتمر الصحافي لترامب عقب إعلان رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي (ديمقراطية من كاليفورنيا) يوم الثلاثاء أن مجلس النواب سيبدأ تحقيقاً رسمياً في قضية ترامب.


وقالت والاس: “الأمر المذهل هو أن ترامب يحاول تحريف مسار قضية المساءلة والعزل إلى اتجاه مغاير”.


ويأتي التحقيق في تصرفات ترامب في الوقت الذي يبحث فيه الكونغرس في شكوى “مسرب معلومات” بشأن مكالمة لترامب مع زعيم دولة أجنبية.




كلمات متعلقة

فيديو, -, محطة, أمريكية, توقف, بث, كلمة, لترامب, وتقول:, نعتذر, لكم, ولكن, الرئيس, يكذب,

تابعونــا

هزة أرضية بقوة 5.8 درجات تضرب إسطنبول هزة أرضية بقوة 5.8 درجات تضرب إسطنبول 2019-09-26 | 14:27:39

تعرضت مدينة إسطنبول التركية لهزة أرضية قوية، اليوم الخميس، بعد أن كانت المدينة...

وفاة الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك وفاة الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك 2019-09-26 | 13:19:35

أعلنت عائلة الرئيس الفرنسي الأسبق، جاك شيراك، عن وفاة الأخير عن عمر يناهز 86 سنة،...

قريباً.. احتساب وقت الذهاب من العمل وإليه ضمن ساعات العمل قريباً.. احتساب وقت الذهاب من العمل وإليه ضمن ساعات العمل 2019-09-26 | 12:07:48

قامت محكمة العدل الأوروبية بإصدار قرار يعتبر الوقت الذي يقضيه الفرد في بداية...

ايران ترفض التفاوض في ظل العقوبات ايران ترفض التفاوض في ظل العقوبات 2019-09-25 | 21:22:43

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن خرق الإدارة الأميركية الاتفاق النووي اعتداءٌ...

العراق يكشف مخبأ ” أبو بكر البغدادي ” الجديد العراق يكشف مخبأ ” أبو بكر البغدادي ” الجديد 2019-09-25 | 09:02:19

نقلت الوكالة العراقية الرسمية للأنباء عن رئيس خلية الصقور الاستخبارية ومدير عام...

مجلس النواب الأمريكي يعلن طرح مشروع لعزل ترامب مجلس النواب الأمريكي يعلن طرح مشروع لعزل ترامب 2019-09-25 | 06:05:56

أعلن رئيس لجنة في مجلس النواب الأمريكي أن المجلس قرر المضي قدما بإطلاق الإجراءات...

أردوغان يهاجم إسرائيل و"صفقة القرن" في الجمعية العامة للأمم المتحدة أردوغان يهاجم إسرائيل و"صفقة القرن" في الجمعية العامة للأمم المتحدة 2019-09-24 | 20:39:30

هاجم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، من منبر الجمعية العامة الأممية، خطة السلام...

ترامب من نيويورك: نتوقع من شركائنا وحلفائنا أن يدفعوا مقابل حماية أمنهم ترامب من نيويورك: نتوقع من شركائنا وحلفائنا أن يدفعوا مقابل حماية أمنهم 2019-09-24 | 19:12:19

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، إلى تطبيع العلاقات بين إسرائيل...

ملك الاردن: ضم الضفة سيؤثر على العلاقات الأردنية الإسرائيلية ملك الاردن: ضم الضفة سيؤثر على العلاقات الأردنية الإسرائيلية 2019-09-24 | 14:50:52

حذر الملك الأردني الملك عبد الله الثاني من أن استمرار رفض إسرائيل لحل الدولتين...

وفاة 8 أطفال حديثي الولادة بحريق في مستشفى بالجزائر وفاة 8 أطفال حديثي الولادة بحريق في مستشفى بالجزائر 2019-09-24 | 11:38:18

توفي ثمانية أطفال حديثي الولادة جراء حريق بأحد المستشفيات في الجزائر . وقالت...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids الكلية الاكاديمية للتربية حيفا تكريم المستشار القضائي للحكومة أفيحاي مندلبليت كمال زكي المحامي لقاء مجدي سالم دير حنا شهادة الطب تخرج يحضران حفل ياش جامعة رومانيا يتسلما شهادته دهس .شرطي الناصرة المنطقة الصناعية البحث عن مشتبه سائق سيارة خصوصية مقتل 5 نساء عرب مواطنين منذ بداية العام 2016 ضحايا العنف اطلاق نار اجرام غرق 4 اشخاص اصابة احدهم حرجة شاطئ الطلاب مدينة اسعاف خفر السواحل مصرع شاب البشائر المدرسة الثانوية الاهلية سخنين طلاب حفل فوج التاسع شارع 6 مقطع سرعة 120 كيلو متر الساعة مصمص نصرة مظاهرة القدس الاقصى شهداء المحامي تعيين ابن قرية المكر سامر احمد خطيب قاضيا محكمة الصلح الناصرة غرفة حريق صفورية مصنع صناعية منطقة اطفاء الناصرة صالح جربوني عرابة اطلاق نار رصاصات سيارات تهديد سكب زيت محروق مدخل بيته طوبا زنغرية حريق النار اشتعال اضرار اصابات دون اطفاء الشرطة تحققمثقال زيدان مواجهات اعتقال الشاب كفرمندا التحقيق مواجهات التحريض كمال ذياب . سائق شاحنة سحب رخصة سياقة حتى انتهاء اجراءات قانونية الفريديس يافا قتل حادث طرق مروع حريق احتراق بيت قرية نحف اطفاء اطفائية اخماد النيران اصابات دون ضرار ممتلكات
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com