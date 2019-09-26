تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-09-26 09:02:18 تنظيف وتسوية وادي البيرة بين دبورية واكسال |  2019-09-26 08:23:34 شفاعمرو: إضراب شامل ضد هدم المنازل والغاء المظاهرة |  2019-09-26 08:19:07 ايمن عودة: غانتس طلب منا دعمه بـ 10 اصوات |  2019-09-26 08:15:43 عرابة تحتفل بتخريج الكوكبة السابعة لاطبائها من التخنيون |  2019-09-26 08:14:23 اللجنة القطرية ترفض عملية هدم البيوت في شفاعمرو وتعتبرها عملية إجرامية ضمن سياسة مَنهجية |  2019-09-26 08:13:20 البدء بتطوير وادي الكسلان في المقيبلة لتحويله إلى حديقة عامة‎ |  2019-09-26 08:12:01 وقف خطة الاصلاح في سلكوم بطلب من الهستدروت وعودة العمال للعمل |  2019-09-26 06:00:26 ريال مدريد يقفز لصدارة الليجا بثنائية برازيلية |  2019-09-26 05:57:54 غانتس تعقيبا على تكليف نتانياهو - لن نجلس في حكومة يرأسها من يمتلك لائحة اتهام |  2019-09-26 05:52:45 الطقس - نهاية اسبوع حارة |  2019-09-25 22:06:01 المشتركة: سنستمر بمناهضة أي حكومة يرأسها نتنياهو |  2019-09-25 21:22:43 ايران ترفض التفاوض في ظل العقوبات |  2019-09-25 20:35:28 ريفلين يكلف بنيامين نتنياهو بتشكيل الحكومة المقبلة |  2019-09-25 19:47:11 التوصل إلى تفاهمات في شركتي بيليفون وسيلكوم للاتصالات بشأن المستخدمين |  2019-09-25 16:30:32 مواجهات بين الاهالي والشرطة والقاء حجارة وقنابل في شفاعمرو |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

تنظيف وتسوية وادي البيرة بين دبورية واكسال



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



تنفذ سلطة تصريف مياه الامطار والجداول جنوب نهر الاردن المرحلة الأولى من تسوية وتنظيف وادي البيرة، في المقطع بين قرية دبورية واكسال، عبر بناء معابر لمياه الوادي وتنظيف الوادي من الجرف، وذلك لإتاحة مسار الوادي الطبيعي وعدم فيضان مياه الوادي تجاه الاراضي الزراعية وجرفها، كما تتضمن الاعمال المزمع تنفيذها تسوية مسار طبيعي ومسار للمشي على طول وادي البيرة بين دبورية واكسال واعمال تطوير اخرى لتسهيل وصول المزارعين الى اراضيهم دون عائق الوادي.



ويستمر المشروع حوالي 6 شهور لحين انجاز كافة الاعمال التطوير، وينفذ العمل بالتعاون مع مجلسي دبورية واكسال، واتحاد قرى الجليل الاسفل للمياه والصرف الصحي، مياهكم


من جانبه قال مدير عام، مياهكم صلاح نصار:" هذه المشاريع من شأنها تحسين المناطق الطبيعية في منطقة الجليل الاسفل، هذا المشروع على وجه التحديد في وادي البيرة، يساهم في تسوية مسارات الوادي وحماية الاراضي الزراعية في المنطقة، عدى عن مسار المشي الذي يمنح سكان المنطقة الاستمتاع من المشاهد الطبيعية للوادي في فصل الشتاء واوائل الربيع، نحن نثمن عاليا هذا التعاون مع سلطة تصريف مياه الامطار جنوب نهر الاردن، ونريد استمرار هذه المشاريع في بلدات الاتحاد، حيث تنفذ هذه الايام المراحل الثانية من ترميم عيون شيعين في عين ماهل ووادي المدي في الشبلي.




كلمات متعلقة

تنظيف, وتسوية, وادي, البيرة, بين, دبورية, واكسال,

تابعونــا

شفاعمرو: إضراب شامل ضد هدم المنازل والغاء المظاهرة شفاعمرو: إضراب شامل ضد هدم المنازل والغاء المظاهرة 2019-09-26 | 08:23:34

يعم الإضراب الشامل، اليوم الخميس، كافة مرافق مدينة شفاعمرو، ، وذلك احتجاجا على...

ايمن عودة: غانتس طلب منا دعمه بـ 10 اصوات ايمن عودة: غانتس طلب منا دعمه بـ 10 اصوات 2019-09-26 | 08:19:07

كشف رئيس القائمة العربية المشتركة ايمن عودة ان تحالف ازرق ابيض برئاسة بيني جانتس...

عرابة تحتفل بتخريج الكوكبة السابعة لاطبائها من التخنيون عرابة تحتفل بتخريج الكوكبة السابعة لاطبائها من التخنيون 2019-09-26 | 08:15:43

احتفلت عرابة هذا الاسبوع بتخريج الكوكبة السابعة من اطبائها, وبلغ عددهم اربعة من...

اللجنة القطرية ترفض عملية هدم البيوت في شفاعمرو وتعتبرها عملية إجرامية ضمن سياسة مَنهجية اللجنة القطرية ترفض عملية هدم البيوت في شفاعمرو وتعتبرها عملية إجرامية ضمن سياسة مَنهجية 2019-09-26 | 08:14:23

أكدت اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية على رفضها وتنديدها الشديد...

البدء بتطوير وادي الكسلان في المقيبلة لتحويله إلى حديقة عامة‎ البدء بتطوير وادي الكسلان في المقيبلة لتحويله إلى حديقة عامة‎ 2019-09-26 | 08:13:20

تقام في هذه الأيام، اعمال صيانة وتطوير لضاف نهر المقطع (كيشون)، في منطقة وادي...

وقف خطة الاصلاح في سلكوم بطلب من الهستدروت وعودة العمال للعمل وقف خطة الاصلاح في سلكوم بطلب من الهستدروت وعودة العمال للعمل 2019-09-26 | 08:12:01

بطلب من رئيس الهستدروت أرنون بار دافيد سيتم تجميد كافة الخطوات المتعلقة بخطة...

غانتس تعقيبا على تكليف نتانياهو - لن نجلس في حكومة يرأسها من يمتلك لائحة اتهام غانتس تعقيبا على تكليف نتانياهو - لن نجلس في حكومة يرأسها من يمتلك لائحة اتهام 2019-09-26 | 05:57:54

قال رئيس تحالف "ازرق ابيض" بيني غانتس انه لن يجلس في حكومة يرأسها من يمتلك لائحة...

الطقس - نهاية اسبوع حارة الطقس - نهاية اسبوع حارة 2019-09-26 | 05:52:45

اليوم الخميس، يكون الجو صافيا بوجه عام ، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة...

المشتركة: سنستمر بمناهضة أي حكومة يرأسها نتنياهو المشتركة: سنستمر بمناهضة أي حكومة يرأسها نتنياهو 2019-09-25 | 22:06:01

جاء في بيان صادر عن القائمة المشتركة بعد تكليف نتانياهو تشكيل الحكومة الجديدة :"...

ريفلين يكلف بنيامين نتنياهو بتشكيل الحكومة المقبلة ريفلين يكلف بنيامين نتنياهو بتشكيل الحكومة المقبلة 2019-09-25 | 20:35:28

اعلن رئيس الدولة رؤوفين رفلين الليلة تكليف رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو بتشكيل...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids قداس مسيرة احد الشعانين الناصرة احتفالات الناصرة المئات كنيسة الروم الارثوذوكس لينا خلايلة فيسبوك نجوى كرم شط بحر الهوى سخنين سفينة mbcحريق هائل نفي شأنان حيفا اطفاء اخماد منطقة مفتوحة كايد ظاهر قطرية اخماد شرطة التسهيلات الضريبية تقليصات مجلس مجد الكروم شعارات تظاهرة جثة امرأة اطلاق نار علامات عنف بيت في قرية الرامة سميرة اسماعيل اطلاق ناراصابة متوسطة سائق سيارة حادث طرق انقلاب مدرسة عمال الناصرة شرطة اسعاف سديل اشرف عازم وفاة الطفلة الطالبة تفج مدينة الطيبة خسارة سخنين بيتار القدس مباراة اتحاد ابناء اعتقال مشجع مفرقعات شجار الشرطة بيتح تكفاتسونامي يافطات تحذير شواطئ البحر البلاد تركيب وزارة الامن أورط وادي سلامة تخرج حفل تخريج الفوج ال 13 طلابها مدرسة قرية المحامي تعيين ابن قرية المكر سامر احمد خطيب قاضيا محكمة الصلح الناصرة فجر يوم الجمعة الساعة الثانية فجرا بدء العمل التوقيت الصيفي تحريك عقارب للامام واحدة السجن سخنين دير حنا تهمة خلية داعش داخل اسرائيل تنفيذ مخدرات ملجأ بيت بئر السبع مليون شيكل مختبر تنمية ام سخنين تضع مولودتها في سيارة العلاج المكثف
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com