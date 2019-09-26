تنظيف, وتسوية, وادي, البيرة, بين, دبورية, واكسال,

تنفذ سلطة تصريف مياه الامطار والجداول جنوب نهر الاردن المرحلة الأولى من تسوية وتنظيف وادي البيرة، في المقطع بين قرية دبورية واكسال، عبر بناء معابر لمياه الوادي وتنظيف الوادي من الجرف، وذلك لإتاحة مسار الوادي الطبيعي وعدم فيضان مياه الوادي تجاه الاراضي الزراعية وجرفها، كما تتضمن الاعمال المزمع تنفيذها تسوية مسار طبيعي ومسار للمشي على طول وادي البيرة بين دبورية واكسال واعمال تطوير اخرى لتسهيل وصول المزارعين الى اراضيهم دون عائق الوادي.

ويستمر المشروع حوالي 6 شهور لحين انجاز كافة الاعمال التطوير، وينفذ العمل بالتعاون مع مجلسي دبورية واكسال، واتحاد قرى الجليل الاسفل للمياه والصرف الصحي، مياهكممن جانبه قال مدير عام، مياهكم صلاح نصار:" هذه المشاريع من شأنها تحسين المناطق الطبيعية في منطقة الجليل الاسفل، هذا المشروع على وجه التحديد في وادي البيرة، يساهم في تسوية مسارات الوادي وحماية الاراضي الزراعية في المنطقة، عدى عن مسار المشي الذي يمنح سكان المنطقة الاستمتاع من المشاهد الطبيعية للوادي في فصل الشتاء واوائل الربيع، نحن نثمن عاليا هذا التعاون مع سلطة تصريف مياه الامطار جنوب نهر الاردن، ونريد استمرار هذه المشاريع في بلدات الاتحاد، حيث تنفذ هذه الايام المراحل الثانية من ترميم عيون شيعين في عين ماهل ووادي المدي في الشبلي.