شفاعمرو:, إضراب, شامل, ضد, هدم, المنازل, والغاء, المظاهرة,

يعم الإضراب الشامل، اليوم الخميس، كافة مرافق مدينة شفاعمرو، ، وذلك احتجاجا على هدم ثلاثة منازل خلال أقل من 24 ساعة، بحجة البناء غير المرخص.

بالتشاور وبالإجماع قررت اللجنة الشعبية والهيئات الفاعلة في شفاعمرو في ساعة متأخرة من ليلة أمس، إلغاء المظاهرة التي كانت مقررة اليوم في شفاعمرو .وهدمت آليات وجرافات السلطات الإسرائيلية صباح أمس الأربعاء، منزلي د. مصطفى نمارنة وماجد نمارنة في حي "البصلية"، واندلعت مواجهات بين أهالي الشرطة وقوات الشرطة والوحدات الخاصة التي وفرت الحماية الجرافات، ومنعت المواطنين من الخروج من منازلهم والاقتراب إلى المكان الذي نفذت فيه السلطات عمليتي الهدم.واعتقلت الشرطة عددا من الشبان خلال المواجهات التي اندلعت بالقرب من البلدية، حيث قام عناصر من الشرطة بالاعتداء على المحتجين قبالة مبنى البلدية وقمعتهم بالغاز المسيل للدموع.وعقب هدم المنازل والاعتقالات عقدت في بلدية شفاعمرو جلسة طارئة بمشاركة رئيس وأعضاء البلدية وممثلي اللجنة الشعبية، ونواب عن القائمة المشتركة، بالإضافة لعدد من رؤساء السلطات المحلية ورئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، مضر يونس، ورئيس لجنة المتابعة العليا، محمد بركة.وأعلن خلال الجلسة الإضراب العام في كافة مرافق المدينة، الخميس، بالإضافة إلى تنظيم مسيرة احتجاجية على أن تنطلق من مبنى البلدية إلى المنازل المهدومة، وإنشاء صندوق دعم مالي لإعادة بناء المنازل بعد استكمال الإجراءات القانونية من قبل الطاقم المهني المكلف بذلك.