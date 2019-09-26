شفاعمرو:, إضراب, شامل, ضد, هدم, المنازل, والغاء, المظاهرة,

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تنفذ سلطة تصريف مياه الامطار والجداول جنوب نهر الاردن المرحلة الأولى من تسوية...
كشف رئيس القائمة العربية المشتركة ايمن عودة ان تحالف ازرق ابيض برئاسة بيني جانتس...
احتفلت عرابة هذا الاسبوع بتخريج الكوكبة السابعة من اطبائها, وبلغ عددهم اربعة من...
أكدت اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية على رفضها وتنديدها الشديد...
تقام في هذه الأيام، اعمال صيانة وتطوير لضاف نهر المقطع (كيشون)، في منطقة وادي...
بطلب من رئيس الهستدروت أرنون بار دافيد سيتم تجميد كافة الخطوات المتعلقة بخطة...
قال رئيس تحالف "ازرق ابيض" بيني غانتس انه لن يجلس في حكومة يرأسها من يمتلك لائحة...
اليوم الخميس، يكون الجو صافيا بوجه عام ، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة...
جاء في بيان صادر عن القائمة المشتركة بعد تكليف نتانياهو تشكيل الحكومة الجديدة :"...
اعلن رئيس الدولة رؤوفين رفلين الليلة تكليف رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو بتشكيل...