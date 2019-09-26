برشلونة, يكشف, تفاصيل, إصابة, ميسي,

أعلن نادي برشلونة تفاصيل جديدة حول إصابة نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي لم يستطع إكمال مباراة أمس الثلاثاء التي جمعت النادي الكتالوني بضيفه فياريال ضمن الجولة الخامسة للدوري الإسباني.

وتعرض ميسي لإصابة عضلية في ساقه اليسرى منعته من العودة إلى الملعب في الشوط الثاني للمباراة التي انتهت بفوز برشلونة 2-1، واضطر المدرب إرنستو فالفيردي إلى الاستعانة بالفرنسي عثمان ديمبلي لتعويض النجم الأرجنتيني.وذكر برشلونة في بيان اليوم الأربعاء أن الفحوص الطبية التي خضع لها اللاعب أظهرت أنه يعاني من تمدد في العضلة الضامة للفخذ اليسرى.ولم يكشف النادي عن مدة غياب ميسي، وأكد أن استجابته للعلاج ستحدد فترة غيابه عن الملاعب.وذكرت تقارير إسبانية أن ميسي سيغيب عن مواجهة خيتافي في الدوري يوم السبت المقبل، بينما تحوم الشكوك حول مشاركته في مباراة إنتر ميلان الإيطالي بدوري أبطال أوروبا الأربعاء المقبل.وهذه ثاني إصابة لميسي خلال شهرين، وقد يضطر للغياب عن منتخب بلاده أثناء فترة التوقف الدولي مطلع الشهر القادم، من أجل الحصول على فترة راحة وتجنب أي مضاعفات أخرى.