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ايمن عودة: غانتس طلب منا دعمه بـ 10 اصوات



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



كشف رئيس القائمة العربية المشتركة ايمن عودة ان تحالف ازرق ابيض برئاسة بيني جانتس توجه للقائمة المشتركة وطلب منهم دعمه بـ 10 اصوات وليس 13 وهو عدد مقاعد المشتركة في التوصية لتشكيل الحكومة، من اجل ان يكون معه 54 صوتا وهو اقل بمقعد عن نتنياهو من اجل ان توكل مهمة تشكيل الحكومة اولا الى نتنياهو .



وتوقع عودة فشل بنيامين نتنياهو في تشكيل حكومة اسرائيلية وان الاقرب لذلك سيكون منافسه بني غانتس عندما ينقل التفويض له بذلك.


واضاف عودة  "نتنياهو عينه على ملفات الفساد التي تنتظره لذلك فانه قد لا يكمل مهلة 21 يوما لمحاولة تشكيل حكومة وقد علن فشله ويراهن على فشل غانتس ايضا عندها سيتم الذهاب الى انتخابات جديدة .كل ذلك من اجل ابعاد ملفات الفساد عنه".


غير ان عودة توقع وبشكل شبه مؤكد ان ينجح غانتس في تشكيل حكومة لان فرصه ستكون اكبر من نتنياهو الذي قد يخسر اصوات احزاب في تحالفه نظرا لفشله اكثر من مرة في تشكيل حكومة تلبي رغباتهم.




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