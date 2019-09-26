عرابة, تحتفل, بتخريج, الكوكبة, السابعة, لاطبائها, من, التخنيون,

احتفلت عرابة هذا الاسبوع بتخريج الكوكبة السابعة من اطبائها, وبلغ عددهم اربعة من المعهد التطبيقي التخنيون حيفا .

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تنظيف وتسوية وادي البيرة بين دبورية واكسال 2019-09-26 | 09:02:18 تنفذ سلطة تصريف مياه الامطار والجداول جنوب نهر الاردن المرحلة الأولى من تسوية...

شفاعمرو: إضراب شامل ضد هدم المنازل والغاء المظاهرة 2019-09-26 | 08:23:34 يعم الإضراب الشامل، اليوم الخميس، كافة مرافق مدينة شفاعمرو، ، وذلك احتجاجا على...

ايمن عودة: غانتس طلب منا دعمه بـ 10 اصوات 2019-09-26 | 08:19:07 كشف رئيس القائمة العربية المشتركة ايمن عودة ان تحالف ازرق ابيض برئاسة بيني جانتس...

اللجنة القطرية ترفض عملية هدم البيوت في شفاعمرو وتعتبرها عملية إجرامية ضمن سياسة مَنهجية 2019-09-26 | 08:14:23 أكدت اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية على رفضها وتنديدها الشديد...

البدء بتطوير وادي الكسلان في المقيبلة لتحويله إلى حديقة عامة‎ 2019-09-26 | 08:13:20 تقام في هذه الأيام، اعمال صيانة وتطوير لضاف نهر المقطع (كيشون)، في منطقة وادي...

وقف خطة الاصلاح في سلكوم بطلب من الهستدروت وعودة العمال للعمل 2019-09-26 | 08:12:01 بطلب من رئيس الهستدروت أرنون بار دافيد سيتم تجميد كافة الخطوات المتعلقة بخطة...

غانتس تعقيبا على تكليف نتانياهو - لن نجلس في حكومة يرأسها من يمتلك لائحة اتهام 2019-09-26 | 05:57:54 قال رئيس تحالف "ازرق ابيض" بيني غانتس انه لن يجلس في حكومة يرأسها من يمتلك لائحة...

الطقس - نهاية اسبوع حارة 2019-09-26 | 05:52:45 اليوم الخميس، يكون الجو صافيا بوجه عام ، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة...

المشتركة: سنستمر بمناهضة أي حكومة يرأسها نتنياهو 2019-09-25 | 22:06:01 جاء في بيان صادر عن القائمة المشتركة بعد تكليف نتانياهو تشكيل الحكومة الجديدة :"...