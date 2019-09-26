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عرابة تحتفل بتخريج الكوكبة السابعة لاطبائها من التخنيون



  |   عوض دراوشة   |   اضافة تعليق



احتفلت عرابة هذا الاسبوع بتخريج الكوكبة السابعة من اطبائها, وبلغ عددهم اربعة من المعهد التطبيقي التخنيون حيفا .


والاطباء هم : الطبيب جورج زياد احمد نصار وثلاث طبيبات (هبه عبدالكريم مصطفى شلش ,  ريما صالح نصار بدارنه, فيروز علي يوسف بدارنه) .




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