اللجنة, القطرية, ترفض, عملية, هدم, البيوت, في, شفاعمرو, وتعتبرها, عملية, إجرامية, ضمن, سياسة, مَنهجية,

أكدت اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية على رفضها وتنديدها الشديد بعملية هدم عدد من البيوت في مدينة شفاعمرو, صباح اليوم (الاربعاء - 2019/09/25), واعتبرتها عملية إجرامية تأْتي في سياق سياسة منهجية رسمية تستهدف هدم البيوت العربية في البلاد, بالحجّة المَمْجوجة ذاتها المسماة "البناء غير المرخّص"..!؟كما تؤكد اللجنة القطرية على دعمها وتأْييدها للقرارات والإجراءات الاحتجاجية التي أٌتخذت في الاجتماع الطارئ, الذي عقد بعد ظهر اليوم (الاربعاء - 2019/09/25) في بلدية شفاعمرو, لا سيّما إعلان الإضراب العام والشامل يوم غد الخميس في مدينة شفاعمرو, والإصرار على إعادة بناء البيوت التي هُدِمت كردٍ إستراتيجي عَملانيّ, الى جانب القرارات والإجراءات الهامة الأُخرى في مختلف المسارات والمستويات..هذا وقد شارك في الإجتماع الطارئ في بلدية شفاعمرو, إضافة الى رئيس وأعضاء البلدية وممثلي اللجنة الشعبية, رئيس اللجنة القطرية وعدد من رؤساء السلطات المحلية العربية الى جانب ممثلي لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية, حيث أُتخذت القرارات المناسبة بعد بحث الموضوع واستعراضه من مختلف جوانبه..