تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-09-26 09:02:18 تنظيف وتسوية وادي البيرة بين دبورية واكسال |  2019-09-26 08:23:34 شفاعمرو: إضراب شامل ضد هدم المنازل والغاء المظاهرة |  2019-09-26 08:19:07 ايمن عودة: غانتس طلب منا دعمه بـ 10 اصوات |  2019-09-26 08:15:43 عرابة تحتفل بتخريج الكوكبة السابعة لاطبائها من التخنيون |  2019-09-26 08:14:23 اللجنة القطرية ترفض عملية هدم البيوت في شفاعمرو وتعتبرها عملية إجرامية ضمن سياسة مَنهجية |  2019-09-26 08:13:20 البدء بتطوير وادي الكسلان في المقيبلة لتحويله إلى حديقة عامة‎ |  2019-09-26 08:12:01 وقف خطة الاصلاح في سلكوم بطلب من الهستدروت وعودة العمال للعمل |  2019-09-26 06:00:26 ريال مدريد يقفز لصدارة الليجا بثنائية برازيلية |  2019-09-26 05:57:54 غانتس تعقيبا على تكليف نتانياهو - لن نجلس في حكومة يرأسها من يمتلك لائحة اتهام |  2019-09-26 05:52:45 الطقس - نهاية اسبوع حارة |  2019-09-25 22:06:01 المشتركة: سنستمر بمناهضة أي حكومة يرأسها نتنياهو |  2019-09-25 21:22:43 ايران ترفض التفاوض في ظل العقوبات |  2019-09-25 20:35:28 ريفلين يكلف بنيامين نتنياهو بتشكيل الحكومة المقبلة |  2019-09-25 19:47:11 التوصل إلى تفاهمات في شركتي بيليفون وسيلكوم للاتصالات بشأن المستخدمين |  2019-09-25 16:30:32 مواجهات بين الاهالي والشرطة والقاء حجارة وقنابل في شفاعمرو |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

اللجنة القطرية ترفض عملية هدم البيوت في شفاعمرو وتعتبرها عملية إجرامية ضمن سياسة مَنهجية



  |     |   اضافة تعليق




أكدت اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية على رفضها وتنديدها الشديد بعملية هدم عدد من البيوت في مدينة شفاعمرو, صباح اليوم (الاربعاء - 2019/09/25), واعتبرتها عملية إجرامية تأْتي في سياق سياسة منهجية رسمية تستهدف هدم البيوت العربية في البلاد, بالحجّة المَمْجوجة ذاتها المسماة "البناء غير المرخّص"..!؟ 


كما تؤكد اللجنة القطرية على دعمها وتأْييدها للقرارات والإجراءات الاحتجاجية التي أٌتخذت في الاجتماع الطارئ, الذي عقد بعد ظهر اليوم (الاربعاء - 2019/09/25) في بلدية شفاعمرو, لا سيّما إعلان الإضراب العام والشامل يوم غد الخميس في مدينة شفاعمرو, والإصرار على إعادة بناء البيوت التي هُدِمت كردٍ إستراتيجي عَملانيّ, الى جانب القرارات والإجراءات الهامة الأُخرى في مختلف المسارات والمستويات..


هذا وقد شارك في الإجتماع الطارئ في بلدية شفاعمرو, إضافة الى رئيس وأعضاء البلدية وممثلي اللجنة الشعبية, رئيس اللجنة القطرية وعدد من رؤساء السلطات المحلية العربية الى جانب ممثلي لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية, حيث أُتخذت القرارات المناسبة بعد بحث الموضوع واستعراضه من مختلف جوانبه..




كلمات متعلقة

اللجنة, القطرية, ترفض, عملية, هدم, البيوت, في, شفاعمرو, وتعتبرها, عملية, إجرامية, ضمن, سياسة, مَنهجية,

تابعونــا

تنظيف وتسوية وادي البيرة بين دبورية واكسال تنظيف وتسوية وادي البيرة بين دبورية واكسال 2019-09-26 | 09:02:18

تنفذ سلطة تصريف مياه الامطار والجداول جنوب نهر الاردن المرحلة الأولى من تسوية...

شفاعمرو: إضراب شامل ضد هدم المنازل والغاء المظاهرة شفاعمرو: إضراب شامل ضد هدم المنازل والغاء المظاهرة 2019-09-26 | 08:23:34

يعم الإضراب الشامل، اليوم الخميس، كافة مرافق مدينة شفاعمرو، ، وذلك احتجاجا على...

ايمن عودة: غانتس طلب منا دعمه بـ 10 اصوات ايمن عودة: غانتس طلب منا دعمه بـ 10 اصوات 2019-09-26 | 08:19:07

كشف رئيس القائمة العربية المشتركة ايمن عودة ان تحالف ازرق ابيض برئاسة بيني جانتس...

عرابة تحتفل بتخريج الكوكبة السابعة لاطبائها من التخنيون عرابة تحتفل بتخريج الكوكبة السابعة لاطبائها من التخنيون 2019-09-26 | 08:15:43

احتفلت عرابة هذا الاسبوع بتخريج الكوكبة السابعة من اطبائها, وبلغ عددهم اربعة من...

البدء بتطوير وادي الكسلان في المقيبلة لتحويله إلى حديقة عامة‎ البدء بتطوير وادي الكسلان في المقيبلة لتحويله إلى حديقة عامة‎ 2019-09-26 | 08:13:20

تقام في هذه الأيام، اعمال صيانة وتطوير لضاف نهر المقطع (كيشون)، في منطقة وادي...

وقف خطة الاصلاح في سلكوم بطلب من الهستدروت وعودة العمال للعمل وقف خطة الاصلاح في سلكوم بطلب من الهستدروت وعودة العمال للعمل 2019-09-26 | 08:12:01

بطلب من رئيس الهستدروت أرنون بار دافيد سيتم تجميد كافة الخطوات المتعلقة بخطة...

غانتس تعقيبا على تكليف نتانياهو - لن نجلس في حكومة يرأسها من يمتلك لائحة اتهام غانتس تعقيبا على تكليف نتانياهو - لن نجلس في حكومة يرأسها من يمتلك لائحة اتهام 2019-09-26 | 05:57:54

قال رئيس تحالف "ازرق ابيض" بيني غانتس انه لن يجلس في حكومة يرأسها من يمتلك لائحة...

الطقس - نهاية اسبوع حارة الطقس - نهاية اسبوع حارة 2019-09-26 | 05:52:45

اليوم الخميس، يكون الجو صافيا بوجه عام ، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة...

المشتركة: سنستمر بمناهضة أي حكومة يرأسها نتنياهو المشتركة: سنستمر بمناهضة أي حكومة يرأسها نتنياهو 2019-09-25 | 22:06:01

جاء في بيان صادر عن القائمة المشتركة بعد تكليف نتانياهو تشكيل الحكومة الجديدة :"...

ريفلين يكلف بنيامين نتنياهو بتشكيل الحكومة المقبلة ريفلين يكلف بنيامين نتنياهو بتشكيل الحكومة المقبلة 2019-09-25 | 20:35:28

اعلن رئيس الدولة رؤوفين رفلين الليلة تكليف رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو بتشكيل...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids مطار بن غوريون اكتظاظ اليوم الاكثر مسافر 85 الف رحلات تركيا اسرائيل سياحةديمونا شارع قرب يروحام حادث طرق مروع خطير اصابة 3 اشخاص مصابون اصابات اسعاف شرطة مستشفى علاج مخدرات مطعم هروين الناصرة تفتيش كيلوغرام اعتقال صاحب شاب اخر اعتقال شاب من الطيرة اعمال مشينة القيام في كفار سابا الشرطة نساء عربيات يهوديات رأس الناقورة القدس سلام مسيرة أمل يصنعن السلام جمعية اطلاق نار شابين مشتبهين حي الكروم الناصرة الشرطة اضرار دون اصابات اتحاد ابناء سخنين رعنانا لقاء مباراة الدرجة العليا كأس الدولة فريق المدرسة الثانوية التكنولوجية المسهد قرية تحتفل تخريج الفوج ال 15 من طلابها الطفل أحمد دوابشة يغادر المستشفى يعود الى قرة دوما جده عام كامل علاج طبريا حريق هائل قرب الشاطئ اخلاء تمنزهين اصابة عامل اطفاء اغلاق شارع مصمص نصرة مظاهرة القدس الاقصى شهداء معلمو سياقة تظاهرة خصخصة امتحانات السياقة تست تل العدس احتجاج هلال موسى كفر مندا يوقع في فريق اتحاد ابناء سخنين الدرجة العليا المطران مدرسة ثانوية الناصرة تخريج الفوج ال 56 كيبوتس يفعات احتفال تحتفل شاحنتين سيارة حادث طرق مروع اصابة امرأة علقت داخل مستشفى طواقم اطفاء انقاذ
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com