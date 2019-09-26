وقف, خطة, الاصلاح, في, سلكوم, بطلب, من, الهستدروت, وعودة, العمال, للعمل,

وسيدخل الطرفان في جولة مفاوضات من أجل ايجاد حلول متفق عليها فورا مع نهاية الاعياد اليهودية.وأوعز رئيس الهستدروت أرنون بار دافيد لعمال الشركة العودة كالمعتاد لمزاولة عملهم.وناشد رئيس الهستدروت الحكومة ضرورة التدخل بشكل فوري لحل الازمة في سوق الاتصالات في البلاد

بطلب من رئيس الهستدروت أرنون بار دافيد سيتم تجميد كافة الخطوات المتعلقة بخطة الاصلاح في شركة سلكوم خاصو فيما يتعلق بعمال الشركة.

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