وقف, خطة, الاصلاح, في, سلكوم, بطلب, من, الهستدروت, وعودة, العمال, للعمل,

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تنفذ سلطة تصريف مياه الامطار والجداول جنوب نهر الاردن المرحلة الأولى من تسوية...
يعم الإضراب الشامل، اليوم الخميس، كافة مرافق مدينة شفاعمرو، ، وذلك احتجاجا على...
كشف رئيس القائمة العربية المشتركة ايمن عودة ان تحالف ازرق ابيض برئاسة بيني جانتس...
احتفلت عرابة هذا الاسبوع بتخريج الكوكبة السابعة من اطبائها, وبلغ عددهم اربعة من...
أكدت اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية على رفضها وتنديدها الشديد...
تقام في هذه الأيام، اعمال صيانة وتطوير لضاف نهر المقطع (كيشون)، في منطقة وادي...
قال رئيس تحالف "ازرق ابيض" بيني غانتس انه لن يجلس في حكومة يرأسها من يمتلك لائحة...
اليوم الخميس، يكون الجو صافيا بوجه عام ، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة...
جاء في بيان صادر عن القائمة المشتركة بعد تكليف نتانياهو تشكيل الحكومة الجديدة :"...
اعلن رئيس الدولة رؤوفين رفلين الليلة تكليف رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو بتشكيل...