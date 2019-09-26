ريال, مدريد, يقفز, لصدارة, الليجا, بثنائية, برازيلية,

حقق ريال مدريد انتصارا ثمينًا على ضيفه أوساسونا بنتيجة (2-0)، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر الليجا، في معقله سانتياجو برنابيو.

سجل هدفي ريال مدريد في المباراة، الثنائي البرازيلي فينيسيوس جونيور ورودريجو في الدقيقتين 36 و72.وبهذا الانتصار يقفز ريال مدريد إلى صدارة ترتيب الليجا برصيد 14 نقطة، بينما تجمد رصيد أوساسونا عند 7 نقاط.وقرر زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، إجراء المداورة بشكل كامل على التشكيلة الأساسية، حيث لعب بطريقة (4-1-4-1) بوجود الحارس ألفونس أريولا، أمامه أودريوزولا وميليتاو وراموس وناتشو، وفي الوسط كاسيميرو وفاسكيز وفالفيردي وكروس وفينيسيوس، ومهاجم وحيد لوكا يوفيتش.