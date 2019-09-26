غانتس تعقيبا على تكليف نتانياهو - لن نجلس في حكومة يرأسها من يمتلك لائحة اتهام

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تنفذ سلطة تصريف مياه الامطار والجداول جنوب نهر الاردن المرحلة الأولى من تسوية...
يعم الإضراب الشامل، اليوم الخميس، كافة مرافق مدينة شفاعمرو، ، وذلك احتجاجا على...
كشف رئيس القائمة العربية المشتركة ايمن عودة ان تحالف ازرق ابيض برئاسة بيني جانتس...
احتفلت عرابة هذا الاسبوع بتخريج الكوكبة السابعة من اطبائها, وبلغ عددهم اربعة من...
أكدت اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية على رفضها وتنديدها الشديد...
تقام في هذه الأيام، اعمال صيانة وتطوير لضاف نهر المقطع (كيشون)، في منطقة وادي...
بطلب من رئيس الهستدروت أرنون بار دافيد سيتم تجميد كافة الخطوات المتعلقة بخطة...
اليوم الخميس، يكون الجو صافيا بوجه عام ، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة...
جاء في بيان صادر عن القائمة المشتركة بعد تكليف نتانياهو تشكيل الحكومة الجديدة :"...
اعلن رئيس الدولة رؤوفين رفلين الليلة تكليف رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو بتشكيل...