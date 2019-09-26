غانتس تعقيبا على تكليف نتانياهو - لن نجلس في حكومة يرأسها من يمتلك لائحة اتهام

قال رئيس تحالف "ازرق ابيض" بيني غانتس انه لن يجلس في حكومة يرأسها من يمتلك لائحة اتهام في اشارة الى بنيامين نتنياهو.

وعقب غانتس على اعلان رؤوفين ريفيلن تكليف مهمة تشكيل الحكومة الإسرائيلية القادمة قائلا "ان المفاوضات التي اجراها حزبه مع الليكود لتشكيل حكومة وحدة وطنية لأسفنا من بداية الاجتماع اعلن السيد يريف ليفين المكلف من قبل رئيس الحكومة، انه يمثل التكتل الذي شكله الليكود مع ثلاثة أحزاب إضافية، احزاب اليمين وأحزاب الحريديم، هذه التركيبة لا تمكننا من ناحية مضامين المواضيع، والمفاوضات لاقامة حكومة موسعة برئاستي تعمل لأجل كافة مواطني إسرائيل".وتابع ان "ازرق ابيض برئاستي لا توافق على الجلوس في حكومة من يرأسها يمتلك لائحة اتهام قاسية. هذا الموضوع الى جانب مركبات ضرورية أخرى، هام بالنسبة لنا أكثر من نقاش آخر حول موضوع توزيع الملفات أو التناوب".