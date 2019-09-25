المشتركة:, سنستمر, بمناهضة, أي, حكومة, يرأسها, نتنياهو,

جاء في بيان صادر عن القائمة المشتركة بعد تكليف نتانياهو تشكيل الحكومة الجديدة :" قرار رئيس الدولة ريڤلين تكليف نتنياهو بتشكيل الحكومة كان متوقعا رغم تأخره.

نحن ندرك ونحذر من المخاطر الكامنة في هكذا تكليف، ولكننا نعي أن نتنياهو لم يرغب بهذا التكليف المبكر، أو أن طريقه لرئاسة الحكومة سهل أم متاح، بل إنه اليوم أبعد عن رئاسة الحكومة من قبل، بفضل زيادة التمثيل العربي في الكنيست ثلاثة مقاعد، وخسارة نتنياهو لخمسة مقاعد كان يملكهم في الانتخابات الأخيرة.القائمة المشتركة ستستمر في مناهضة أية حكومة يرأسها نتنياهو لفهمنا التام لخطورتها وتبعاتها العنصرية والفاشية، كما ستعمل القائمة المشتركة على تفعيل قوتها السياسية برلمانيا وشعبيا لمواجهة أية حكومة استيطانية عنصرية. وستستمر في توجهها بالسعي لدور سياسي فاعل ومؤثر لصالح مجتمعنا العربي وشعبنا الفلسطيني.