المشتركة:, سنستمر, بمناهضة, أي, حكومة, يرأسها, نتنياهو,

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اعلن رئيس الدولة رؤوفين رفلين الليلة تكليف رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو بتشكيل...
انتهت الازمة في شركة بيليفون للاتصالات وسيعود مستخدموها للعمل كالمعتاد. وجاء ذلك...
تشهد مدينة شفاعمرو اجواء مشحونة ومواجهات تخللت القاء قنابل وحجارة بين الشرطة...
قال النائب د.منصور عباس من القائمة المشتركة اليوم الاربعاء :" الخلاف حول التّوصية...
استنكر رئيس بلدية شفاعمرو عرسان ياسين واعضاء البلدية عملبة الهدم التي طالا...
افادت مصادر صحفية ان ريفلين قد يكلف رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو...
مبادرة مباركة من سليم فوزي جراد نعامنه والد شهيدة العلم ايه نعامنه بمشروع تطوعي...
اعلنت بلدية شفاعمرو ممثلة برئيسها عرسان ياسين , اليوم الاربعاء عن اضراب عام وشامل...
صممت ثلاث طالبات من برنامج الدكتور الصيدلي من جامعة بير زيت هن: سهام الإمام، وأليس...
أسفر شجار عنيف في احدى المدارس بقرية عيلوط اليوم الاربعاء عن اصابة 3 طلاب 16-17 عاما...