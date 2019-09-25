ريفلين, يكلف, بنيامين, نتنياهو, بتشكيل, الحكومة, المقبلة,

اعلن رئيس الدولة رؤوفين رفلين الليلة تكليف رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو بتشكيل الحكومة المقبلة. وأوضح ان لنتانياهو احتمالا افضل لتشكيل الحكومة كونه حصل على تاييد خمسة وخمسين نائبا فيما ايد رئيس كاحول لفان أربعة وخمسون نائبَا.

وفي سياق مؤتمر صحفي مشترك عقده في مقر رؤساء إسرائيل مع نتانياهو قال الرئيس رفلين إنه اقترح عليه وعلى غانتس تشكيل حكومة متساوية ليس فيها افضلية الى جانب ادخال تعديل على قانون الانتخابات بحيث يمنح القائم بأعمال رئيس الوزراء صلاحية موسعة.