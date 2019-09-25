التوصل, إلى, تفاهمات, في, شركتي, بيليفون, وسيلكوم, للاتصالات, بشأن, المستخدمين,

انتهت الازمة في شركة بيليفون للاتصالات وسيعود مستخدموها للعمل كالمعتاد. وجاء ذلك في ختام جلسة عقدت بين الإدارة ولجنة المستخدمين برعاية الهستدروت لمناقشة الخطوات التي تعتزم الشركة اتخاذها في اعقاب الازمة المالية التي تعصف بها.

وقرر الطرفان العمل سوية على التوصل الى صيغة توافقية تسمح للشركة بفصل مستخدمين منها واعتماد خطة لترشيد العمل فيها.الى ذلك قررت لجنة المستخدمين في شركة سيلكوم للاتصالات الاستجابة لمطلب الهستدروت تجميدَ الإجراءات النقابية التي تتخذها احتجاجًا على نية الشركة فصل المئات منهم.وسيخوض الجانبان بعد فترة الأعياد اليهودية الوشيكة مفاوضات لبلورة السبل الكفيلة للخروج من الازمة المالية التي تمر بها هذه شركة.