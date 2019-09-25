جلسة, عاجلة, لرئاسة, المشتركة, قبيل, تكليف, أحد, المرشحَين, تشكيل, الحكومة*,

عقدت رئاسة القائمة المشتركة، المحامي أيمن عودة، الدكتور منصور عباس، الدكتور أحمد الطيبي، الدكتور إمطانس شحادة، عصر اليوم الأربعاء، جلسة عمل عاجلة لبحث عدة قضايا ساخنة، أبرزها قرار رئيس الدولة المرتقب توكيل من يشكّل الحكومة الإسرائيلية القادمة، وقضية هدم المنازل في المجتمع العربي وآخرها هدم ثلاثة منازل في شفاعمرو، وآفة العنف والقتل التي لا تزال تعصف بمجتمعنا، واستمرار متابعة اختيار طواقم العمل المختلفة لنواب القائمة المشتركة، وعلى رأسها طاقم محاربة العنف، وطاقم التخطيط والبناء.وأكدت رئاسة القائمة على تماسك القائمة ومضيّها قدمًا في تحقيق أهدافها وبرنامجها السياسي والمدني.