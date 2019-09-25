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مواجهات بين الاهالي والشرطة والقاء حجارة وقنابل في شفاعمرو



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تشهد مدينة شفاعمرو اجواء مشحونة ومواجهات تخللت القاء قنابل وحجارة بين الشرطة والاهالي الغاضبون من عمليات الهدم التي طالت منزلين اليوم في المدينة بحجة البناء بدون ترخيص.


وافيد ان الشرطة استنفرت قواتها الى المدينة بالاضافة الى وحدة الخيالة وسيارة تفرقة المتظاهرين بالمياه العادمة .

وحتى الساعة لم يبلغ عن اصابات .


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