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الصحافة التركية تستفز كيفانش تاتليتوغ وأخاه: "فلتخرسوا"



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



بعد نفي النجم التركي ​كيفانش تاتليتوغ​ خبر انفصاله عن زوجته، أعادت الوسائل الإعلامية التركية نشر هذا الخبر وتداوله لتكذيب ما قاله كيفانش، واشاروا الى ان الأخير يظهر احيانا برفقة زوجته لإبعاد الشكوك.



وأدى هذا الأمر الى استفزاز جيم تاتليتوغ اخ كيفانش، اذ انه اعاد نشر الخبر وعلّق عليه قائلا: "فلتخرسوا".


الجدير ذكره ان كيفانش تاتليتوغ يواجه عقوبة سجن تصل إلى 10 سنوات بسبب إتهامه بالتهرب الضريبي، وهو ما كشفت عنه صحيفة Akşam التركية، مشيرةً إلى أنه خضع للتحقيق يوم أمس الخميس، وقال كيفانش في التحقيق، إنه لا علاقة له بالأمر، متهماً مستشاره المالي بالتخلف عن دفع ضرائبه.




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