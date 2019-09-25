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بيل يتصدر غيابات ريال مدريد أمام أوساسونا الليلة



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أعلن زيدن الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، قائمة الميرنجي الخاصة بمباراة أوساسونا المقرر لها، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة السادسة من الليجا.



وشهدت القائمة غياب مارسيلو، وفيرلاند ميندي، ولوكا مودريتش، وماركو أسينسيو، وإيسكو، وإبراهيم دياز، وجاريث بيل، وماريانو لأسباب مختلفة.


ووفقًا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن غياب بيل يرجع إلى حاجته للحصول على راحة عقب خوض مباراتي باريس سان جيرمان وإشبيلية، واستعدادًا لموقعة الديربي أمام أتلتيكو بالجولة المقبلة.


وجاءت قائمة ريال مدريد للمباراة، كالتالي:


حراسة المرمى: كورتوا – أريولا – ألتوبي.


الدفاع: كارفاخال – ميليتاو – راموس – فاران – ناتشو – أودريوزولا.


الوسط: كروس – كاسيميرو – فالفيردي – خاميس.


الهجوم: هازارد – بنزيما – فاسكيز – يوفيتش – فينيسيوس – رودريجو.


يذكر أن ريال مدريد يحتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 11 نقطة، متأخرا بفارق الأهداف عن غرناطة وأتلتيك بلباو أصحاب المركزين الأول والثاني على التوالي.




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