تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-09-25 16:30:32 مواجهات بين الاهالي والشرطة والقاء حجارة وقنابل في شفاعمرو |  2019-09-25 16:14:17 د . منصور عباس : المشتركة بخير وانفراد أعضاء التجمع وعدم توصيتهم لا يؤثر على النّتيجة الاخيرة التي أردناها |  2019-09-25 16:10:36 عرسان ياسين -بلدية شفاعمرو لم يكن لديها علم بقرار الهدم |  2019-09-25 14:51:01 ريفلين قد يكلف نتنياهو بتشكيل حكومة اليوم |  2019-09-25 14:39:39 تنظيف مقابر عرابة ضمن مبادرة وتطوع من اهالي المدينة |  2019-09-25 14:45:04 غدا - اضراب عام ومظاهرة في شفاعمرو في اعقاب هدم البيوت |  2019-09-25 13:30:05 دير الاسد - وفاة خالد عبد الرازق الاسدي 48 عاما اثر مرض عضال |  2019-09-25 13:25:53 3 طالبات صيدلة من جامعة بير زيت يصممن تطبيقا هاتفيا بعنوان iMed لتواصل المريض مع الطبيب |  2019-09-25 12:56:26 عيلوط - شجار داخل مدرسة واصابة 3 طلاب وتوقيف 10 اخرين |  2019-09-25 12:18:25 شاهدوا - أجواء مشحونة خلال جلسة بلدية شفاعمرو بعد عمليات الهدم وتدخل الشرطة |  2019-09-25 12:20:43 ليبرمان يدعو نتنياهو وغانتس الى إبداء مرونة في المفاوضات |  2019-09-25 12:08:25 حيفا: اندلاع حريق بمحل ملابس وشبهات لاضرام نار متعمّد |  2019-09-25 12:02:36 سيارة تستقر داخل محل ملابس في نوف هجليل واضرار جسيمة |  2019-09-25 11:35:37 فرنسية تعثر على تحفة فنية في مطبخها تفوق 6 ملايين يورو |  2019-09-25 11:31:09 الصحة : الأغذية غير الصحية رفعت نسب البدانة بشرق المتوسط |

الرئيسية | صحة



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

الأطباء يكشفون دور العلكة في الحفاظ على صحة الأسنان



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 أعلنت مجموعة من الأطباء، في يوم ميلاد العلكة الذي يصادف 23 سبتمبر من كل سنة، أن مضغ العلكة بعد كل وجبة طعام لمدة 10-15 دقيقة يساعد في الحفاظ على صحة الأسنان، ودعم عضلات المضغ.

ويقول الدكتور إيغور بوندارينكو، الأستاذ في قسم جراحة الأسنان في جامعة سيتشينوف الطبية الروسية، "يجب مضغ العلكة بعد كل وجبة طعام لمدة 10-15 دقيقة. عند الاستخدام الصحيح تصبح مفيدة".
وأضاف موضحا، تساعد العلكة على تنظيف تجويف الفم نتيجة إفراز كمية كبيرة من اللعاب، إضافة إلى حصول تنظيف ميكانيكي نتيجة التصاق بقايا الطعام الكبيرة نسبيا عليها.


وحذر الأستاذ بوندارينكو، من استخدام العلكة كبديل للفرشاة وقال "من أجل الحصول على النظافة المطلوبة يجب استخدام الفرشاة والخيط وإذا تطلب الأمر غسول الفم".


وأشار المتحدث إلى أن من إيجابيات مضغ العلكة، الحفاظ على عضلات المضغ بحالة جيدة، وتحسن تدفق الدم في اللثة وتعطي الشعور بالانتعاش بعد تناول وجبة الطعام.


ومن جانبه اشار الدكتور أليكسي بويفيروف، الأستاذ في قسم علاج الأسنان بجامعة سيتشينوف الطبية، إلى أن مضغ العلكة لا يشكل أي خطورة على المعدة، المهم عدم بلعها، وعدم مضغها طوال النهار.


كما يشير الأطباء إلى أنه من الضروري عند اختيار العلكة من الأفضل أن تحتوي على نسبة منخفضة من السكر والأصباغ.


واستطرد بوندارينكو موضحا، هناك حالات لا ينصح فيها بمضغ العلكة، مثل حالة التهاب اللثة عندما تكون الأسنان غير ثابتة. علاوة على هذا لا ينصح بمضغها الأشخاص الذين يعانون من خلل في وظيفة عضلات المضغ.


ووفقا له، "تجري حاليا مناقشة مسألة إضافة أدوية إلى العلكة –محللات بكتيرية، ما يساعد على خلق نبيت طبيعي في تجويف الفم. يمكن للجميع مضغ العلكة الجديدة لأن معدل النبيت لدى معظم سكان المدن هو دون المعدل المطلوب، ونحن نريد زيادته"، وهذا سيزيد من فائدة مضغ العلكة.




كلمات متعلقة

الأطباء, يكشفون, دور, العلكة, في, الحفاظ, على, صحة, الأسنان,

تابعونــا

المكسرات "مفتاح القضاء على السمنة" المكسرات "مفتاح القضاء على السمنة" 2019-09-25 | 14:45:27

كشفت دراسة جديدة عن وسيلة بسيطة لدرء السمنة مع التقدم في العمر، باستبدال الوجبات...

هل الهواتف تؤثر على الساعة البيولوجية للجسم؟ هل الهواتف تؤثر على الساعة البيولوجية للجسم؟ 2019-09-25 | 13:30:11

ادعى عالم أعصاب بارز أن المخاوف من أن التعرض للضوء الأزرق للهاتف المحمول قبل...

الصحة : الأغذية غير الصحية رفعت نسب البدانة بشرق المتوسط الصحة : الأغذية غير الصحية رفعت نسب البدانة بشرق المتوسط 2019-09-25 | 11:31:09

أعلنت منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، أن أنظمة الأغذية غير الصحية تسببت في تزايد...

السيجارة الإلكترونية مستمرة بحصد الأرواح.. والعدد يرتفع السيجارة الإلكترونية مستمرة بحصد الأرواح.. والعدد يرتفع 2019-09-25 | 09:04:05

ذكرت تقارير صحية في الولايات المتحدة، الثلاثاء، أن البلاد سجلت تاسع حالة وفاة...

مخاطر الحمل بعد الـ 35 وطرق تخفيفها مخاطر الحمل بعد الـ 35 وطرق تخفيفها 2019-09-24 | 16:37:19

قد يكون الحمل بعد الـ 35 هو الأول نتيجة تأخره لبعض الظروف، أو قد يكون الحمل الثاني...

الحليب النباتي لا يناسب الطفل قبل 5 سنوات الحليب النباتي لا يناسب الطفل قبل 5 سنوات 2019-09-24 | 14:50:00

حذّرت التوصيات الجديدة للأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال من تقديم الحليب النباتي...

فوائد صحية رائعة للّوبيا البيضاء فوائد صحية رائعة للّوبيا البيضاء 2019-09-24 | 12:50:05

تمتاز اللوبيا (الفاصوليا) البيضاء بكمية المعادن والألياف والبروتين التي توفرها...

أهم البدائل الصحية للأرز الأبيض أهم البدائل الصحية للأرز الأبيض 2019-09-24 | 08:44:09

يرتبط الأرز الأبيض أو الأرز العادي الذي نستهلكه يومياً بالكثير من الآثار الضارة،...

العلماء يقترحون طريقة جديدة لمكافحة السرطان العلماء يقترحون طريقة جديدة لمكافحة السرطان 2019-09-23 | 14:50:40

أعلن باحثون من معهد فرنسيس كريك للطب الحيوي، أن الآثار الوراثية للفيروسات التي...

ما هي متلازمة الطفل الأوسط ؟ ما هي متلازمة الطفل الأوسط ؟ 2019-09-23 | 12:01:09

ترتيب الطفل بين إخوته ليس العامل الوحيد وراء ما يسمّى بحالة "الطفل الأوسط"،...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids تمديد اعتقل أب القدس مشتبه بمحاولة قتل ابنته طعن طعنا مقص تركي رماح نمارنة طفلين توأمين مختلفين شعب قرية تلد مستشفى رمبام مصرع عامل حادث عمل انهيار جدار عليه ورشة بناء هرتسليا طاقم طبي اسعاف شرطة موسم السباحة نصف حالات الوفاة غرقا افتتاح شواطئ البحر برك سباحة طرعان مظاهرة اعتقال شابين وقفة المسجد الاقصى القدس تضامن حسين بدر طفل اصابة مصرع حادث طرق مروع طرعان شاحنة سيارة خصوصية مسكنة مفرق جولاني يوم الاحد قصي ابو مديغم طفل رهط غرق داخل وعاء ماء بيت العائلة تشييع جثمان وفاة مصرع مسجد عراق الشباب ام الفحم حرق مستوطنين تدفيع الثمن اغلاق ملف تحقيق النيابةسخنين الاقصى المسجد المبارك اقتحامات مظاهرة شعارات الحركة الاسلامية نصرةحريق هائل نفي شأنان حيفا اطفاء اخماد منطقة مفتوحة كايد ظاهر قطرية اخماد شرطة السفير البريطاني اجتماع وادي عارة رؤساء مجالس محلية بلديات ديفيد كورايمالك خطيب جميل طبيب اسنان السجن 20 شهرا ثانوية عرب الشبلي ام الغنم تخريج احتفال الفوج طلابها ال 22 مدرسة ظاهرة التسول مشتبهين منطقة الناصرة الشرطة قنبلة يدوية مخبز القاء اضرار دون اصابات
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com