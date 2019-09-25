تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-09-25 16:30:32 مواجهات بين الاهالي والشرطة والقاء حجارة وقنابل في شفاعمرو |  2019-09-25 16:14:17 د . منصور عباس : المشتركة بخير وانفراد أعضاء التجمع وعدم توصيتهم لا يؤثر على النّتيجة الاخيرة التي أردناها |  2019-09-25 16:10:36 عرسان ياسين -بلدية شفاعمرو لم يكن لديها علم بقرار الهدم |  2019-09-25 14:51:01 ريفلين قد يكلف نتنياهو بتشكيل حكومة اليوم |  2019-09-25 14:39:39 تنظيف مقابر عرابة ضمن مبادرة وتطوع من اهالي المدينة |  2019-09-25 14:45:04 غدا - اضراب عام ومظاهرة في شفاعمرو في اعقاب هدم البيوت |  2019-09-25 13:30:05 دير الاسد - وفاة خالد عبد الرازق الاسدي 48 عاما اثر مرض عضال |  2019-09-25 13:25:53 3 طالبات صيدلة من جامعة بير زيت يصممن تطبيقا هاتفيا بعنوان iMed لتواصل المريض مع الطبيب |  2019-09-25 12:56:26 عيلوط - شجار داخل مدرسة واصابة 3 طلاب وتوقيف 10 اخرين |  2019-09-25 12:18:25 شاهدوا - أجواء مشحونة خلال جلسة بلدية شفاعمرو بعد عمليات الهدم وتدخل الشرطة |  2019-09-25 12:20:43 ليبرمان يدعو نتنياهو وغانتس الى إبداء مرونة في المفاوضات |  2019-09-25 12:08:25 حيفا: اندلاع حريق بمحل ملابس وشبهات لاضرام نار متعمّد |  2019-09-25 12:02:36 سيارة تستقر داخل محل ملابس في نوف هجليل واضرار جسيمة |  2019-09-25 11:35:37 فرنسية تعثر على تحفة فنية في مطبخها تفوق 6 ملايين يورو |  2019-09-25 11:31:09 الصحة : الأغذية غير الصحية رفعت نسب البدانة بشرق المتوسط |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

د . منصور عباس : المشتركة بخير وانفراد أعضاء التجمع وعدم توصيتهم لا يؤثر على النّتيجة الاخيرة التي أردناها



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق




قال النائب د.منصور عباس من القائمة المشتركة اليوم الاربعاء :" الخلاف حول التّوصية لرئاسة الحكومة، خلاف معتبر واجتهاد مقبول ، وله مبرراته.

الحوار بين مركبات المشتركة والأعضاء في الكتلة، كان حوارًا موضوعيّا وجادًّا ومسؤولًا.

القرار بالتوصية صدر بعد دراسة معمّقة ومشورة مع العديد من الشخصيات العامّة والأكّاديميّة.

انفراد أعضاء التجمع وعدم توصيتهم لا يؤثر على النّتيجة الاخيرة التي أردناها.


مشروع المشتركة مشروع استراتيجي، أكبر وأهمّ من قرار التوصية، ويمكن استدراك ومعالجة آثار الخلاف فيه.

الخلاف حول التوصية لن يؤثر على تماسك القائمة المشتركة، وعلى قدرتنا على العمل سويًّا.

لن يؤثر الخلاف على قدرة القائمة المشتركة أن تتخذ القرارات وتحدد السياسات.

تمّ الاتفاق في وثيقة تأسيس المشتركة، أنّ القرارات تتخذ بأغلبية الأصوات، مما يمنع تعطيل المشتركة كما مان سابقًا، ويعطي مرونة للمحافظة على تماسكها.


لذلك ادعو الجميع الى ضبط لغة الحوار والنقاش في الجانب الموضوعيّ دون كيل الاتهامات لأحد.

نصف مليون ناخب وضعوا ثقتهم في القائمة المشتركة قبل أسبوع.

هذه ثقة كبيرة وأمانة غالية، يجب أن نؤدي حقها ونحافظ عليها.




كلمات متعلقة

د, ., منصور, عباس, :, المشتركة, بخير, وانفراد, أعضاء, التجمع, وعدم, توصيتهم, لا, يؤثر, على, النّتيجة, الاخيرة, التي, أردناها,

تابعونــا

مواجهات بين الاهالي والشرطة والقاء حجارة وقنابل في شفاعمرو مواجهات بين الاهالي والشرطة والقاء حجارة وقنابل في شفاعمرو 2019-09-25 | 16:30:32

تشهد مدينة شفاعمرو اجواء مشحونة ومواجهات تخللت القاء قنابل وحجارة بين الشرطة...

عرسان ياسين -بلدية شفاعمرو لم يكن لديها علم بقرار الهدم عرسان ياسين -بلدية شفاعمرو لم يكن لديها علم بقرار الهدم 2019-09-25 | 16:10:36

استنكر رئيس بلدية شفاعمرو عرسان ياسين واعضاء البلدية عملبة الهدم التي طالا...

ريفلين قد يكلف نتنياهو بتشكيل حكومة اليوم ريفلين قد يكلف نتنياهو بتشكيل حكومة اليوم 2019-09-25 | 14:51:01

افادت مصادر صحفية ان ريفلين قد يكلف رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو...

تنظيف مقابر عرابة ضمن مبادرة وتطوع من اهالي المدينة تنظيف مقابر عرابة ضمن مبادرة وتطوع من اهالي المدينة 2019-09-25 | 14:39:39

مبادرة مباركة من سليم فوزي جراد نعامنه والد شهيدة العلم ايه نعامنه بمشروع تطوعي...

غدا - اضراب عام ومظاهرة في شفاعمرو في اعقاب هدم البيوت غدا - اضراب عام ومظاهرة في شفاعمرو في اعقاب هدم البيوت 2019-09-25 | 14:45:04

اعلنت بلدية شفاعمرو ممثلة برئيسها عرسان ياسين , اليوم الاربعاء عن اضراب عام وشامل...

3 طالبات صيدلة من جامعة بير زيت يصممن تطبيقا هاتفيا بعنوان iMed لتواصل المريض مع الطبيب 3 طالبات صيدلة من جامعة بير زيت يصممن تطبيقا هاتفيا بعنوان iMed لتواصل المريض مع الطبيب 2019-09-25 | 13:25:53

صممت ثلاث طالبات من برنامج الدكتور الصيدلي من جامعة بير زيت هن: سهام الإمام، وأليس...

عيلوط - شجار داخل مدرسة واصابة 3 طلاب وتوقيف 10 اخرين عيلوط - شجار داخل مدرسة واصابة 3 طلاب وتوقيف 10 اخرين 2019-09-25 | 12:56:26

أسفر شجار عنيف في احدى المدارس بقرية عيلوط اليوم الاربعاء عن اصابة 3 طلاب 16-17 عاما...

شاهدوا - أجواء مشحونة خلال جلسة بلدية شفاعمرو بعد عمليات الهدم وتدخل الشرطة شاهدوا - أجواء مشحونة خلال جلسة بلدية شفاعمرو بعد عمليات الهدم وتدخل الشرطة 2019-09-25 | 12:18:25

شهدت جلسة بلدية شفاعمرو ظهر اليوم الاربعاء اجواء مشحونة وغضب عارم من قبل الاهالي...

ليبرمان يدعو نتنياهو وغانتس الى إبداء مرونة في المفاوضات ليبرمان يدعو نتنياهو وغانتس الى إبداء مرونة في المفاوضات 2019-09-25 | 12:20:43

دعا رئيس حزب يسرائيل بيتنا افيغدور ليبرمان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الى...

حيفا: اندلاع حريق بمحل ملابس وشبهات لاضرام نار متعمّد حيفا: اندلاع حريق بمحل ملابس وشبهات لاضرام نار متعمّد 2019-09-25 | 12:08:25

عملت 4 طواقم إطفاء وإنقاذ على اخماد حريق شبّ فجر اليوم الأربعاء في محل ملابس بحي...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids المغار اوامر هدم 4 بيوت مشاركة واسعة قرية مظاهرة حاشدة ملكة جمال الارض ميس ايرث النمسا فيينا شمس طرعاني ليلك تتويج طفل علق راسه حديد شباك رحوفوت مركز تخليص جناز المسيح كنائس كفر ياسيف الموحدة مسيرة مشاركة واسعة اصابة خطيرة اخرى متوسطة . حادث طرق قرب بلدة كفر مندا سيارة شرطة اسعاف رفع اسعار وقود مخدرات مبلغ من المال نقدي اعتقال رجل زوجته الرملة مداهمة تفتيش بيت سائق دراجة نارية علق تحت شاحنة مفرق عبلين حادث طرق طبيب ناجي بطحيش مديرا امراض الجلد مستشفى زيف صفد تعيين قرية مسعدهبث مباشر مباشر الدوري الانجليزي مباشر الدوري الانجليزي بث مباشر مباريات يلا شوت مباشر كورة اون لاين كابول طن لحوم ابادة رقابة بيطيرية قرية ضبط حملة مداهمة ريال مدريد برشلونة يث حي مباشر مباراة كلاسيكو اسبانيا الارض مصرع حامد ابو طه طعنا سكين بئر السبع قتل مشتبهين اعتقال رجلان امرأة يهود سطو مسلح محل مجوهرات اعتقال 3 شبان عرب من يافا اصابة خطيرة حادث طرق مروع قرب حاناتون كفر مندا شابة اسعاف شرطة حبيب عالم مصرع الشاب
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com