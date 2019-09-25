د, ., منصور, عباس, :, المشتركة, بخير, وانفراد, أعضاء, التجمع, وعدم, توصيتهم, لا, يؤثر, على, النّتيجة, الاخيرة, التي, أردناها,

قال النائب د.منصور عباس من القائمة المشتركة اليوم الاربعاء :" الخلاف حول التّوصية لرئاسة الحكومة، خلاف معتبر واجتهاد مقبول ، وله مبرراته.الحوار بين مركبات المشتركة والأعضاء في الكتلة، كان حوارًا موضوعيّا وجادًّا ومسؤولًا.القرار بالتوصية صدر بعد دراسة معمّقة ومشورة مع العديد من الشخصيات العامّة والأكّاديميّة.انفراد أعضاء التجمع وعدم توصيتهم لا يؤثر على النّتيجة الاخيرة التي أردناها.مشروع المشتركة مشروع استراتيجي، أكبر وأهمّ من قرار التوصية، ويمكن استدراك ومعالجة آثار الخلاف فيه.الخلاف حول التوصية لن يؤثر على تماسك القائمة المشتركة، وعلى قدرتنا على العمل سويًّا.لن يؤثر الخلاف على قدرة القائمة المشتركة أن تتخذ القرارات وتحدد السياسات.تمّ الاتفاق في وثيقة تأسيس المشتركة، أنّ القرارات تتخذ بأغلبية الأصوات، مما يمنع تعطيل المشتركة كما مان سابقًا، ويعطي مرونة للمحافظة على تماسكها.لذلك ادعو الجميع الى ضبط لغة الحوار والنقاش في الجانب الموضوعيّ دون كيل الاتهامات لأحد.نصف مليون ناخب وضعوا ثقتهم في القائمة المشتركة قبل أسبوع.هذه ثقة كبيرة وأمانة غالية، يجب أن نؤدي حقها ونحافظ عليها.