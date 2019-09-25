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عرسان ياسين -بلدية شفاعمرو لم يكن لديها علم بقرار الهدم



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استنكر رئيس بلدية شفاعمرو عرسان ياسين واعضاء البلدية عملبة الهدم التي طالا منزلين في شفاعمرو صباح اليوم الاربعاء ، وتم عقد جلسة طارئة على ضوء الاحداث ، بمشاركة رئيس لجنة المتابعة محمد بركة ، رئيس لجنة السلطات المحلية مضر يونس وعضو الكنيست د. منصور عباس بمشاركة عدد كبير من رؤساء السلطات المحلية وممثلي الاحزاب المختلفة .


وأكد رئيس البلدية خلال كلمته على ان البلدية لم يكن لديها علم أو معرفة بقرار الهدم ، وأن الرئيس قد اعلم فقط بعد تواجد قوات كبيرة من الشرطة في المكان ، وأكد على أن البلدية تابعت الموضوع مع اصحاب البيوت منذ البداية وقدمت المساعدة في كافة الأمور المطلوبة منها بتعاون تام مع المحامين بالقضايا واجراء كافة الاتصالات مع اللجنة اللوائية ومحاولة منعها هدم البيوت .

واستنكارا على الاحداث تم اتخاد القرارات التالية :

1- اعلان الاضراب العام يوم غد الخميس في شفاعمرو .

2- تشكيل طاقم من المهنيين ، يتضمن حقوقيين ومهندسين من أجل بحث الالية القانونية لإعادة بناء المنازل التي هدمت وحل قضية البناء الغير مرخص .


3- انشاء صندوق دعم مالي ، عبر تنسيق حملة تبرعات مشتركة بين المؤسسات والهيئات الفاعلة في شفاعمرو من أجل اعادة بناء المنازل بعد استكمال الإجراءات القانونية من قبل الطاقم المهني المكلف بذلك .ِِ


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