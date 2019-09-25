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ريفلين قد يكلف نتنياهو بتشكيل حكومة اليوم



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



افادت مصادر صحفية ان ريفلين قد يكلف رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو بتشكيل حكومة جديدة مساء اليوم الأربعاء.



وأكدت المصادر أن ريفلين يدرس هذه الإمكانية بغض النظر عما إذا كان سيتم إحراز تقدم في المفاوضات الجارية حاليا بين نتنياهو ورئيس تحالف "أزرق-أبيض" بيني غانتس بشأن تشكيل حكومة وحدة وطنية.


ومن المقرر أن يلتقي ريفلين اليوم كلا المرشحين لتولي رئاسة الحكومة، ضمن إطار جهوده تشكيل حكومة وحدة وطنية، ورجحت الصحيفة أن تكليف نتنياهو قد يأتي "في مصلحة تسريع المفاوضات".




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