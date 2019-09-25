تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-09-25 14:51:01 ريفلين قد يكلف نتنياهو بتشكيل حكومة اليوم |  2019-09-25 14:39:39 تنظيف مقابر عرابة ضمن مبادرة وتطوع من اهالي المدينة |  2019-09-25 14:45:04 غدا - اضراب عام ومظاهرة في شفاعمرو في اعقاب هدم البيوت |  2019-09-25 13:30:05 دير الاسد - وفاة خالد عبد الرازق الاسدي 48 عاما اثر مرض عضال |  2019-09-25 13:25:53 3 طالبات صيدلة من جامعة بير زيت يصممن تطبيقا هاتفيا بعنوان iMed لتواصل المريض مع الطبيب |  2019-09-25 12:56:26 عيلوط - شجار داخل مدرسة واصابة 3 طلاب وتوقيف 10 اخرين |  2019-09-25 12:18:25 شاهدوا - أجواء مشحونة خلال جلسة بلدية شفاعمرو بعد عمليات الهدم وتدخل الشرطة |  2019-09-25 12:20:43 ليبرمان يدعو نتنياهو وغانتس الى إبداء مرونة في المفاوضات |  2019-09-25 12:08:25 حيفا: اندلاع حريق بمحل ملابس وشبهات لاضرام نار متعمّد |  2019-09-25 12:02:36 سيارة تستقر داخل محل ملابس في نوف هجليل واضرار جسيمة |  2019-09-25 11:35:37 فرنسية تعثر على تحفة فنية في مطبخها تفوق 6 ملايين يورو |  2019-09-25 11:31:09 الصحة : الأغذية غير الصحية رفعت نسب البدانة بشرق المتوسط |  2019-09-25 11:28:10 اندلاع حريق بمدرسة اورط السيد بالنقب واضرار جسيمة |  2019-09-25 10:14:57 تخليص طالب علقت رجله بسياج حديد بمدرسة في منطقة حيفا |  2019-09-25 10:03:07 فيديو وصور - شفاعمرو تستفيق على هدم بيت طبيب طور البناء في حي الفوار بذريعة البناء دون ترخيص |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

تنظيف مقابر عرابة ضمن مبادرة وتطوع من اهالي المدينة



  |   عوض دراوشة   |   اضافة تعليق



مبادرة مباركة من سليم فوزي جراد نعامنه والد شهيدة العلم ايه نعامنه بمشروع تطوعي كبير وبدعم من العديد من المتبرعين الذين دعموا المبادرة لتنظيف مقابر عرابة من الاعشاب الضارة والاوساخ وترميم مقابر عرابة وتحويلها الى جنائن غنائة بالورود تليق بامواتنا في عرابة, مشروع خيري كبير مبارك استثمر فيه ما يقلرب ال 200 الف شاقل لغاية الان في ثلاث مقابر وسيستمر المشروع ليشمل كل مقابر عرابة ال 11 دون استثناء ,يشرف على تنفيذ المشروع الخبير الزراعي حلمي الشمالي والعديد من المتبرعين من اهل الخير في عرابة بوركتم جميعا والف تحية .




كلمات متعلقة

تنظيف, مقابر, عرابة, ضمن, مبادرة, وتطوع, من, اهالي, المدينة,

تابعونــا

ريفلين قد يكلف نتنياهو بتشكيل حكومة اليوم ريفلين قد يكلف نتنياهو بتشكيل حكومة اليوم 2019-09-25 | 14:51:01

افادت مصادر صحفية ان ريفلين قد يكلف رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو...

غدا - اضراب عام ومظاهرة في شفاعمرو في اعقاب هدم البيوت غدا - اضراب عام ومظاهرة في شفاعمرو في اعقاب هدم البيوت 2019-09-25 | 14:45:04

اعلنت بلدية شفاعمرو ممثلة برئيسها عرسان ياسين , اليوم الاربعاء عن اضراب عام وشامل...

3 طالبات صيدلة من جامعة بير زيت يصممن تطبيقا هاتفيا بعنوان iMed لتواصل المريض مع الطبيب 3 طالبات صيدلة من جامعة بير زيت يصممن تطبيقا هاتفيا بعنوان iMed لتواصل المريض مع الطبيب 2019-09-25 | 13:25:53

صممت ثلاث طالبات من برنامج الدكتور الصيدلي من جامعة بير زيت هن: سهام الإمام، وأليس...

عيلوط - شجار داخل مدرسة واصابة 3 طلاب وتوقيف 10 اخرين عيلوط - شجار داخل مدرسة واصابة 3 طلاب وتوقيف 10 اخرين 2019-09-25 | 12:56:26

أسفر شجار عنيف في احدى المدارس بقرية عيلوط اليوم الاربعاء عن اصابة 3 طلاب 16-17 عاما...

شاهدوا - أجواء مشحونة خلال جلسة بلدية شفاعمرو بعد عمليات الهدم وتدخل الشرطة شاهدوا - أجواء مشحونة خلال جلسة بلدية شفاعمرو بعد عمليات الهدم وتدخل الشرطة 2019-09-25 | 12:18:25

شهدت جلسة بلدية شفاعمرو ظهر اليوم الاربعاء اجواء مشحونة وغضب عارم من قبل الاهالي...

ليبرمان يدعو نتنياهو وغانتس الى إبداء مرونة في المفاوضات ليبرمان يدعو نتنياهو وغانتس الى إبداء مرونة في المفاوضات 2019-09-25 | 12:20:43

دعا رئيس حزب يسرائيل بيتنا افيغدور ليبرمان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الى...

حيفا: اندلاع حريق بمحل ملابس وشبهات لاضرام نار متعمّد حيفا: اندلاع حريق بمحل ملابس وشبهات لاضرام نار متعمّد 2019-09-25 | 12:08:25

عملت 4 طواقم إطفاء وإنقاذ على اخماد حريق شبّ فجر اليوم الأربعاء في محل ملابس بحي...

سيارة تستقر داخل محل ملابس في نوف هجليل واضرار جسيمة سيارة تستقر داخل محل ملابس في نوف هجليل واضرار جسيمة 2019-09-25 | 12:02:36

اقتحم سائق سيارة صباح اليوم بالخطأ , متجرا لبيع المعدات الرّياضية في مجمع "مول...

اندلاع حريق بمدرسة اورط السيد بالنقب واضرار جسيمة اندلاع حريق بمدرسة اورط السيد بالنقب واضرار جسيمة 2019-09-25 | 11:28:10

شبّ حريق فجر اليوم الأربعاء في مدرسة اورط السيد الثانوية في النقب، حيث وصلت طواقم...

تخليص طالب علقت رجله بسياج حديد بمدرسة في منطقة حيفا تخليص طالب علقت رجله بسياج حديد بمدرسة في منطقة حيفا 2019-09-25 | 10:14:57

عمل طاقم اطفاء وانقاذ صباح اليوم الاربعاء على تخليص طفل بعد أن علقت رجله بجدار...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids سعيد نفاع عضو الكنيست محكومية السجن بدء سجن جلبواع اعضاء كنيست سفر الى سورياالعقيد كفر كنا جمال حكروش لواء اول عربي مسلم الشرطة تل ابيب سليم حسين محمود سائق تراكتور انقلاب مجدل شمس مصرع وفاة هضبة انقلاب حادث عمل حراثة اراضي مكة المكرمة حج اداء مناسك محمد عواد محرر الصنارة صحيفة زوجته اجواء الحج علي دبدوب مصرع شاب اطلاق نار المكر كفر مندا جثة محروقة العثور الشرطة مكب نفايات بلدة قرية الشرطة مسجاف الموت للعرب جدار حائط فندق شعارات عنصرية ضد العربطفلان يقودان تراكتورون على شارع رئيسي سريع شوكت قرب بئر السبعجامعة النجاح نابلس معرف بها شهادات وزارة التربية التعليم الاسرائيليةفلسطيني طعن جندي العفولة سكين ام الفحم مدرسة البخاري عرابة تحتفل تخريج فوج جديد من طلابها شهادات ثواني عشر الشيخ عزام الخطيب اوقاف القدس المسجد الاقصى الجمعة الرابعة صلاة احياء ليلة القدر شجرة الميلاد طرعان اضاءة حفل قرية السبت مظاهرة هدم بيوت هداج النقب مشاركة واسعة اصابة متوسطة فتى سقط عن حصان مدينة طمرة الزهراوي الطاقم الطبي اسعاف شرطة مستشفى
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com