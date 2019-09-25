تنظيف مقابر عرابة ضمن مبادرة وتطوع من اهالي المدينة

مبادرة مباركة من سليم فوزي جراد نعامنه والد شهيدة العلم ايه نعامنه بمشروع تطوعي كبير وبدعم من العديد من المتبرعين الذين دعموا المبادرة لتنظيف مقابر عرابة من الاعشاب الضارة والاوساخ وترميم مقابر عرابة وتحويلها الى جنائن غنائة بالورود تليق بامواتنا في عرابة, مشروع خيري كبير مبارك استثمر فيه ما يقلرب ال 200 الف شاقل لغاية الان في ثلاث مقابر وسيستمر المشروع ليشمل كل مقابر عرابة ال 11 دون استثناء ,يشرف على تنفيذ المشروع الخبير الزراعي حلمي الشمالي والعديد من المتبرعين من اهل الخير في عرابة بوركتم جميعا والف تحية .