تنظيف, مقابر, عرابة, ضمن, مبادرة, وتطوع, من, اهالي, المدينة,

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افادت مصادر صحفية ان ريفلين قد يكلف رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو...
اعلنت بلدية شفاعمرو ممثلة برئيسها عرسان ياسين , اليوم الاربعاء عن اضراب عام وشامل...
صممت ثلاث طالبات من برنامج الدكتور الصيدلي من جامعة بير زيت هن: سهام الإمام، وأليس...
أسفر شجار عنيف في احدى المدارس بقرية عيلوط اليوم الاربعاء عن اصابة 3 طلاب 16-17 عاما...
شهدت جلسة بلدية شفاعمرو ظهر اليوم الاربعاء اجواء مشحونة وغضب عارم من قبل الاهالي...
دعا رئيس حزب يسرائيل بيتنا افيغدور ليبرمان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الى...
عملت 4 طواقم إطفاء وإنقاذ على اخماد حريق شبّ فجر اليوم الأربعاء في محل ملابس بحي...
اقتحم سائق سيارة صباح اليوم بالخطأ , متجرا لبيع المعدات الرّياضية في مجمع "مول...
شبّ حريق فجر اليوم الأربعاء في مدرسة اورط السيد الثانوية في النقب، حيث وصلت طواقم...
عمل طاقم اطفاء وانقاذ صباح اليوم الاربعاء على تخليص طفل بعد أن علقت رجله بجدار...