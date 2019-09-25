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غدا - اضراب عام ومظاهرة في شفاعمرو في اعقاب هدم البيوت



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



اعلنت بلدية شفاعمرو ممثلة برئيسها عرسان ياسين , اليوم الاربعاء عن اضراب عام وشامل في المدينة غطا الخميس في اعقاب ما شهدته المدينة اليوم الاربعاء من عمليات هدم طالت بيوتا وحظائر بذريعة البناء بدون ترخيص.



وتقرر ايضا تنظيم مسيرة احتجاجية ورفع شعارات تنديدا بجريمة هدم البيوت , حيث ستنطلق المظاهرة من امام دار البلدية الساعة العاشرة صباحا وتجوب شوارع المدينة .



وعقدت في دار البلدية اليوم الاربعاء جلسة بحضور رئيس وأعضاء المجلس البلدي، والنائب عن القائمة المشتركة د. منصور عباس ورئيس لجنة المتابعة محمد بركة، ورئيس اللجنة القطرية مضر يونس، وأصحاب البيوت المهدومة، والعشرات من الأهالي.

وكانت البلدية شهدت اليوم اجواء مشحونة وشجار سرعان ما تم السيطرة عليه وتهدئة الخواطر في اعقاب الغضب العارم الذي اجتاح الاهالي اصحاب البيوت التي هدمت .



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